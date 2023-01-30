Переход Порро в "Тоттенхэм" сорвался

Приобретение "Тоттенхэмом" крайнего защитника "Спортинга" Педро Порро сорвалось в последний момент.

В минувший уикенд появилась информация, что "Тоттенхэм" достиг устной договоренности со "Спортингом" насчет перехода Порро.



Ожидалось, что оцениваемый в 40 миллионов фунтов игрок сборной Испании отправится в Лондон после субботнего матча Кубка португальской лиги против "Порту".



Однако сейчас The Athletic утверждает, что сделка сорвалась. В последний момент "Спортинг" решил пересмотреть структуру платежей, что оказалось неприемлемо для "Тоттенхэма".



В данный момент "шпоры" не собираются возобновлять переговоры по Порро и сосредоточены на альтернативных целях.