Моуриньо дал совет Осимхену на случай переезда в Премьер-Лигу

Виктор Осимхен Главный тренер "Ромы" Жозе Моуриньо дал совет нападающему "Наполи" Виктору Осимхену на случай переезда в Премьер-Лигу.

Осимхен выдающимся образом проводит этот сезон, забив 15 голов в 20 матчах за "Наполи" с учетом всех соревнований.

Виктор считается одной из трансферных целей бывшего клуба Моуриньо "Манчестер Юнайтед" на грядущее лето, однако Жозе считает, что 24-летнему нигерийцу нужно избавить свою игру от симуляций.

"Он на том же уровне, что и Дрогба, но Дидье не нырял. Если Виктор это изменит, то хорошо. Я бы купил его, будь я клубом с большим количеством денег. Ему нужно изменить это, если однажды он отправится в Англию, потому что в Италии терпимы к такого рода поведению, тогда как в Премьер-Лиге с ним были бы строги", — цитирует Моуриньо Goal.


Метки Моуриньо, Наполи, Осимхен, Рома

Автор mihajlo   

Дата 30.01.2023 14:00

Количество просмотров Просмотров: 1314

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Последние комментарии:




  1. chr1s8rown 30.01.2023 14:54 # chr1s8rown
    https://youtu.be/4vb7iAExAqA
    Дробва тот еще ныряльщик

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  2. arsfann 30.01.2023 14:26 # arsfann
    Поплыл Моуринью давно уже..

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  3. heyoung 30.01.2023 14:23 # heyoung
    Если ныряет, то ему дорога в Ливерпуль

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