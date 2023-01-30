Моуриньо дал совет Осимхену на случай переезда в Премьер-Лигу

Главный тренер "Ромы" Жозе Моуриньо дал совет нападающему "Наполи" Виктору Осимхену на случай переезда в Премьер-Лигу.

Осимхен выдающимся образом проводит этот сезон, забив 15 голов в 20 матчах за "Наполи" с учетом всех соревнований.



Виктор считается одной из трансферных целей бывшего клуба Моуриньо "Манчестер Юнайтед" на грядущее лето, однако Жозе считает, что 24-летнему нигерийцу нужно избавить свою игру от симуляций.



"Он на том же уровне, что и Дрогба, но Дидье не нырял. Если Виктор это изменит, то хорошо. Я бы купил его, будь я клубом с большим количеством денег. Ему нужно изменить это, если однажды он отправится в Англию, потому что в Италии терпимы к такого рода поведению, тогда как в Премьер-Лиге с ним были бы строги", — цитирует Моуриньо Goal.