Моуриньо дал совет Осимхену на случай переезда в Премьер-Лигу
Главный тренер "Ромы" Жозе Моуриньо дал совет нападающему "Наполи" Виктору Осимхену на случай переезда в Премьер-Лигу.
Осимхен выдающимся образом проводит этот сезон, забив 15 голов в 20 матчах за "Наполи" с учетом всех соревнований.
Виктор считается одной из трансферных целей бывшего клуба Моуриньо "Манчестер Юнайтед" на грядущее лето, однако Жозе считает, что 24-летнему нигерийцу нужно избавить свою игру от симуляций.
"Он на том же уровне, что и Дрогба, но Дидье не нырял. Если Виктор это изменит, то хорошо. Я бы купил его, будь я клубом с большим количеством денег. Ему нужно изменить это, если однажды он отправится в Англию, потому что в Италии терпимы к такого рода поведению, тогда как в Премьер-Лиге с ним были бы строги", — цитирует Моуриньо Goal.
30.01.2023 14:00
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Дробва тот еще ныряльщик
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Поплыл Моуринью давно уже..
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Если ныряет, то ему дорога в Ливерпуль
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