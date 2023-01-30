Лукаку может найти пристанище в "Тоттенхэме"

Нападающий Ромелу Лукаку, принадлежащий "Челси", может найти пристанище в "Тоттенхэме".

На днях появилась информация, что "Интер", где Лукаку проводит этот сезон, склоняется к тому, чтобы не продлевать аренду Ромелу.



По информации Calcio Mercato, неожиданным претендентом на Лукаку грядущим летом может стать "Тоттенхэм" — но только при условии, что главный тренер "шпор" Антонио Конте продлит свой контракт.



Конте прекрасно знаком с Лукаку по совместной работе в "Интере", где они выигрывали титул Серии А в сезоне 2020/21.



Над "Тоттенхэмом" нависла угроза лишиться своего бомбардира Харри Кейна, который помышляет о трофеях и от контракта которого остается только один полный год.



Как раз в качестве замены для Кейна "шпоры" и рассматривают игрока сборной Бельгии, которому в мае исполнится 30 лет.