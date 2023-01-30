"Ноттингем Форест" договорился о покупке Шелви

"Ноттингем Форест" достиг договоренности о приобретении полузащитника "Ньюкасла" Джонджо Шелви.

Как сообщает Daily Mail, "Форест" собирается сделать Шелви своим вторым приобретением из "Ньюкасла" в январе после прибывшего на правах аренды нападающего Криса Вуда.



Уже сегодня Джонджо проходит медобследование на "Сити Граунд", после чего должен будет заключить контракт на два с половиной года с "лесниками".



Приглашение 30-летнего Шелви поможет команде Стива Купера справиться с травмами Райана Йетса и Шейху Куяте.



Джонджо достанется "Форест" по минимальной цене, потому что контракт экс-игрока "Ливерпуля" с "Ньюкаслом" истекает в конце этого сезона.