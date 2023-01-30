Джурабчан рассказал, что Виллиан отказал "двум топ-клубам"

Агент Киа Джурабчан заявил, что вингер Виллиан останется в "Фулхэме", несмотря на интерес "двух топ-клубов".

В этом сезоне Виллиан переживает вторую молодость, став ключевым игроком "Фулхэма", который сейчас занимает седьмое место в Премьер-Лиге, опережая "Ливерпуль" и "Челси".



34-летний бразилец забил три гола и отдал две результативные передачи в 14 матчах Премьер-Лиги, чем привлек к себе внимание грандов.



"Думаю, 99 процентов людей сказали бы, что Виллиана можно списать в утиль, когда он уходил из "Арсенала". Они бы сказали: "Он — все. Его карьера завершена".



"Вчера мы получили звонки от двух топ-клубов. Один сказал: "Это парень никогда не стареет". Другой сказал: "Он как Питер Пэн. Сколько будет стоит забрать его?"



"Мы сказали: "Этому не бывать — он останется в "Фулхэме", — сообщил Джурабчан talkSPORT.