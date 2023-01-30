Джурабчан рассказал, что Виллиан отказал "двум топ-клубам"
Агент Киа Джурабчан заявил, что вингер Виллиан останется в "Фулхэме", несмотря на интерес "двух топ-клубов".
В этом сезоне Виллиан переживает вторую молодость, став ключевым игроком "Фулхэма", который сейчас занимает седьмое место в Премьер-Лиге, опережая "Ливерпуль" и "Челси".
34-летний бразилец забил три гола и отдал две результативные передачи в 14 матчах Премьер-Лиги, чем привлек к себе внимание грандов.
"Думаю, 99 процентов людей сказали бы, что Виллиана можно списать в утиль, когда он уходил из "Арсенала". Они бы сказали: "Он — все. Его карьера завершена".
"Вчера мы получили звонки от двух топ-клубов. Один сказал: "Это парень никогда не стареет". Другой сказал: "Он как Питер Пэн. Сколько будет стоит забрать его?"
"Мы сказали: "Этому не бывать — он останется в "Фулхэме", — сообщил Джурабчан talkSPORT.
30.01.2023 11:00
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