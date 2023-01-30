Гордон: "Не мог упускать эту возможность"

Энтони Гордон Нападающий Энтони Гордон объяснил, что не мог упустить возможность перейти в "Ньюкасл".

Накануне 21-летний Гордон завершил свой переход в "Ньюкасл" за 45 миллионов фунтов, включая бонусы, из родного "Эвертона", в системе которого он находился с 11 лет.

Гордону было непросто бросать родной клуб, особенно когда тому грозит вылет из Премьер-Лиги, однако амбиции подтолкнули Энтони к этому переходу.

"Это было по-настоящему сложное решение, и это была по-настоящему тяжелая неделя для меня. Я провел в "Эвертоне" всю свою футбольную карьеру до сих пор, так что это было сложно, но я не мог упускать эту возможность".

"Я не хочу проявить неуважение или обидеть кого-нибудь в "Эвертоне". Надеюсь, они знают это. Надеюсь, сейчас они смогут реинвестировать эти деньги и остаться в Премьер-Лиге. Они получили кучу денег за меня. Я никогда не мог себе этого представить и не хотел, чтобы так вышло, поэтому эта неделя и была такой тяжелой", — цитирует Гордона Daily Mail.


Метки Гордон, Ньюкасл, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 30.01.2023 10:00

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Последние комментарии:




  1. akado 30.01.2023 10:49 # akado
    Интересно будет посмотреть на следующее ТО от Касла, кто к ним пойдет, тем более, если в ЛЧ попадут всё-таки.

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  2. seregaball 30.01.2023 10:31 # seregaball
    Один сезон и потом будет скитаться по арендам, бабло, портит футболиста

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  3. alexomck 30.01.2023 10:20 # alexomck
    пенсы и с гордоном продолжили бы каждое ТО залетать, правильно свалил

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  4. chelsiukpro 30.01.2023 10:16 # chelsiukpro
    Вовремя съебался. Зная что будет пилить в след.... сезоне....

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