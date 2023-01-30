Гордон: "Не мог упускать эту возможность"

Нападающий Энтони Гордон объяснил, что не мог упустить возможность перейти в "Ньюкасл".

Накануне 21-летний Гордон завершил свой переход в "Ньюкасл" за 45 миллионов фунтов, включая бонусы, из родного "Эвертона", в системе которого он находился с 11 лет.



Гордону было непросто бросать родной клуб, особенно когда тому грозит вылет из Премьер-Лиги, однако амбиции подтолкнули Энтони к этому переходу.



"Это было по-настоящему сложное решение, и это была по-настоящему тяжелая неделя для меня. Я провел в "Эвертоне" всю свою футбольную карьеру до сих пор, так что это было сложно, но я не мог упускать эту возможность".



"Я не хочу проявить неуважение или обидеть кого-нибудь в "Эвертоне". Надеюсь, они знают это. Надеюсь, сейчас они смогут реинвестировать эти деньги и остаться в Премьер-Лиге. Они получили кучу денег за меня. Я никогда не мог себе этого представить и не хотел, чтобы так вышло, поэтому эта неделя и была такой тяжелой", — цитирует Гордона Daily Mail.