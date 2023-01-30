Де Дзерби: "Брайтон" готов двигаться вперед без Кайседо"

Главный тренер "Брайтона" Роберто Де Дзерби заявил, что его команда справилась бы с потерей полузащитника Мойсеса Кайседо в январе.

Накануне стало известно, что "Арсенал" улучшил до 70 миллионов фунтов свое предложение о покупке Кайседо, ранее получив отказ на сумму в 60 млн. фунтов.



После победы 2:1 над "Ливерпулем" в Кубке Англии Де Дзерби дал понять, что продажа Мойсеса в январе вовсе не исключена.



"Я могу понять его. Потому что, когда тебе 21 год, и ты получаешь предложение от большой, большой команды, выступающей в Европе, я могу это понять".



"Я бы хотел, чтобы он завершил сезон с нами, но мы готовы двигаться вперед без него. Думаю, нам нужны игроки на некоторых позициях — я много разговаривал с Тони (Блумом, владельцев клуба), и он очень хорошо знает мое мнение. У нас хорошая команда, но мы можем ее улучшить с помощью трансферного рынка", — цитирует Де Дзерби The Telegraph.