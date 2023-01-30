Каземиро: "Наслаждаюсь каждым моментом словно 15-летний парень!"

Полузащитник Каземиро заявил, что наслаждается своим пребыванием в "Манчестер Юнайтед" "словно 15-летний парень".

Прошлым летом "Юнайтед" потратил 70 миллионов фунтов на приглашение Каземиро из "Реала". 30-летнему бразильцу потребовалось некоторое время на адаптацию, но сейчас он является, возможно, важнейшим игроком команды Эрика Тен Хага.



Сам Каземиро абсолютно счастлив в "Юнайтед" и считает, что "красные дьяволы" находятся на правильном пути к завоеванию трофеев.



"Когда приходишь в новый клуб, ты всегда мечтаешь творить историю... Особенно когда видишь величие этого клуба".



"Но, конечно, я осознавал, что мне потребуется некоторое время на адаптацию, а конкуренты вроде "Арсенала", "Манчестер Сити" и "Ливерпуля" приступили к реализации своего долгосрочного плана раньше нас".



"Все они обладают тренерами, которые уже давно с ними работают, а следовательно, у них есть преимущество".



"Я доволен своей адаптацией здесь, мои партнеры по команде и персонал очень помогают мне... Помогают в том числе с английским языком, который оказался довольно сложным, но я очень стараюсь лучше изучить его".



"Каждый мил со мной, и с первого дня я чувствую себя здесь как дома. Я ценю все те усилия, которые клуб, включая Джона (Мерто, спортивного директора), приложил, чтобы заполучить меня".



"Мне очень комфортно в "Манчестер Юнайтед", я предельно счастлив быть здесь и наслаждаюсь каждым моментом словно 15-летний парень!"



"Но важнее всего видеть развитие команды".



"Мы на хорошем пути. Это путь к завоеванию трофеев, но нам нужно продолжать расти. Мы знаем, что прогрессируем в соответствии с планом, шаг за шагом мы создаем хорошо структурированную команду, и это важно".



"Чтобы выигрывать трофеи в будущем, ты должен заложить прочный фундамент", — цитирует Каземиро Sky Sports.