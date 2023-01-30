"Брайтон" отклонил и второе предложение "Арсенала" по Кайседо
"Брайтон" ответил отказом на второе предложение "Арсенала" о покупке полузащитника Мойсеса Кайседо.
The Athletic подтверждает информацию о том, что после отказа на предложение в 60 миллионов фунтов "Арсенал" предпринял вторую попытку заполучить Кайседо.
Во второй раз "канониры" предложили 65 млн. фунтов плюс 5 млн. фунтов в виде бонусов. "Чайки" ответили отказом и по-прежнему настаивают, что Мойсес не продается.
Теперь у "Арсенала" остается два дня до закрытия трансферного окна, чтобы определиться со своими дальнейшими шагами. Если "канониры" решат сделать третье предложение, то оно будет рекордным для клуба с "Эмирейтс".
30.01.2023 07:00
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