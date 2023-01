Светская хроника за понедельник

"Реал" не будет бороться за Деклана Райса. "Манчестер Юнайтед" заблокировал уход Виктора Линделефа. Игроки "Челси" посетили военную базу. Обзор слухов и сплетен английской прессы за понедельник.

"Реал" исключает приобретение полузащитника "Вест Хэма" Деклана Райса грядущим летом. (El Nacional)



Нападающий Жоау Фелиш, выступающий за "Челси" на правах аренды, стал целью для "Барселоны" на лето. (Sport)



"Манчестер Юнайтед" решил, что не будет отпускать защитника Виктора Линделефа, которого хотели "Интер" и "Атлетико". (Fabrizio Romano)



Сразу 10 клубов выразили желание арендовать вингера "Юнайтед" Энтони Элангу до конца сезона. (Fabrizio Romano)



"Манчестер Сити" поспорит с "Барселоной" за 19-летнего защитника "Жироны" Арнау Мартинеса. (Mundo Deportivo)



"Галатасарай" лидирует в борьбе за защитника "Ливерпуля" Натаниэля Филлипса, оцениваемого в 10 миллионов фунтов. (The Athletic)



"Тоттенхэм" предложил 22 млн. фунтов за центрального защитника "Байера" Пьеро Инкапье. (Bild)



Защитник "Барселоны" Эктор Беллерин близок к переходу в "Спортинг", где заменит направляющегося в "Тоттенхэм" Педро Порро. (Evening Standard)



"Тоттенхэм" работает над приобретением 17-летнего полузащитника "Бирмингема" Джоба Беллингема. (Football Insider)



"Севилья" обсуждает аренду полузащитника "Тоттенхэма" Брайана Хиля. (Fabrizio Romano)



"Арсенал" отказался продать полузащитника Альбера Самби Локонгу в "Монако" за 7 млн. фунтов. (Foot Mercato)



"Ньюкасл" согласовал покупку правого защитника "Вест Хэма" Харрисона Эшби. (The Times)



"Ноттингем Форест" близок к покупке полузащитника "Ньюкасла" Джонджо Шелви. (The Telegraph)



"Форест" обсуждает переход голкипера ПСЖ Кейлора Наваса. (Football Insider)



"Эвертон" нацелился на защитника "Удинезе" Родриго Бекао. (Daily Mail)



"Фулхэм" ведет переговоры о покупке полузащитника "Шеффилд Юнайтед" Сандера Берге за 20 млн. фунтов. (90min)



Также "Фулхэм" договаривается по полузащитнику "Торино" Саше Лукичу. (The Athletic)



Другое



"Уиган" назначил своим главным тренером своего бывшего вингера Шона Малони. (BBC)



2.3 млрд. фунтов с продажи "Челси" остаются на замороженном банковском счете в Британии. (Ben Jacobs)



Для укрепления командного духа главный тренер "Челси" Грэм Поттер свозил своих игроков на базу британской армии. (Absolute Chelsea)



Нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду пригласил четырех игроков "Юнайтед" на матч своей новой команды. (The Sun)



У бывшего нападающего "Астон Виллы" Габриэля Агбонлахора умерла племянница в возрасте 11 лет. (Daily Express)



Лукас Моура был отправлен играть за резерв "Тоттенхэма", а нападающий "шпор" Ришарлисон пришел на матч поддержать своего соотечественника с баннером: "Лукас, можно мне твою футболку?" (ESPN)