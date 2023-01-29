"Вест Хэм" поспорит с "Виллой" за Гендузи
"Вест Хэм" вступил в борьбу с "Астон Виллой" за полузащитника "Марселя" Маттео Гендузи.
Гендузи был назван трансферной целью "Виллы", как только Унаи Эмери, поработавший с Маттео в "Арсенале", был назначен главным тренером бирмингемского клуба.
Однако L'Equipe утверждает, что сейчас на 23-летнего француза появился еще один претендент в лице "Вест Хэма", который находится всего в одном очке над зоной вылета Премьер-Лиги.
Гендузи выступает за "Марсель" после своего перехода из "Арсенала" в 2021 году, за это время забив девять голов и отдав 18 результативных передач в 81 матче.
29.01.2023 21:00
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