"Вест Хэм" поспорит с "Виллой" за Гендузи

"Вест Хэм" вступил в борьбу с "Астон Виллой" за полузащитника "Марселя" Маттео Гендузи.

Гендузи был назван трансферной целью "Виллы", как только Унаи Эмери, поработавший с Маттео в "Арсенале", был назначен главным тренером бирмингемского клуба.



Однако L'Equipe утверждает, что сейчас на 23-летнего француза появился еще один претендент в лице "Вест Хэма", который находится всего в одном очке над зоной вылета Премьер-Лиги.



Гендузи выступает за "Марсель" после своего перехода из "Арсенала" в 2021 году, за это время забив девять голов и отдав 18 результативных передач в 81 матче.