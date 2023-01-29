"Брайтон" выбил "Ливерпуль" из Кубка Англии

"Ливерпуль" не смог взять реванш за поражение на "Амекс" в Премьер-Лиге со счетом 3:0 ранее в январе, проиграв "Брайтону" и в Кубке Англии — 2:1.

"Ливерпуль" едва не открыл счет уже в самом начален матча, однако Льюис Данк на линии ворот остановил мяч после удара Мохамеда Салаха.



На 15-й минуте пришлось выносить мяч уже с линии противоположных ворот. Это Трент-Александер-Арнольд спас "красных" после удара Эвана Фергюсона.



А на 30-й минуте счет был открыл. Салах классной передачей нашел на правом краю штрафной Харви Эллиотта, который в касание пробил через руки голкипера — 0:1.



"Брайтон" активизировался и спустя девять минут восстановил равновесие в счете. Тарик Лэмпти нанес удар с дистанции, а Льюис Данк подправил мяч в противоход Алиссону — 1:1.



Во втором тайме игра была более-менее равна. Отличный момент вырвать победу имели хозяева на 71-й минуте. Солли Марч был готов поразить ворота с близкого расстояния, однако Алиссон выручил свою команду.



В концовке "чайки" были активнее, и в компенсированное время удача им улыбнулась. Первис Эступиньян верхом сделал передачу поперек штрафной к дальней штанге, где Каору Митома, жонглируя мячом, убрал соперника и расстрелял ворота — 2:1.



Когда казалось, что от переигровки уже никуда не деться, "Брайтон" сделал усилие над собой и вырвал победу против барахлящего "Ливерпуля", у которого стало еще на один турнир меньше.



"Брайтон" — "Ливерпуль" — 2:1 (1:1)



Голы: Данк 39, Митома 90 — Эллиотт 30.



"Брайтон": Стил, Лэмпти (ван Хекке 90), Данк, Уэбстер (Велтман 45), Эступиньян, Марч, Гросс, Макаллистер, Митома, Фергюсон (Ундав 89), Уэлбек (Гилмор 67).



"Ливерпуль": Алиссон, Александер-Арнольд (Милнер 59), Конате, Гомес, Робертсон, Байчетич (Фабиньо 84), Алькантара (Джонс 79), Кейта (Хендерсон 59), Эллиотт (Нуньес 59), Салах, Гакпо.



Предупреждения: Данк — Конате, Байчетич, Фабиньо, Робертсон.