"Брайтон" выбил "Ливерпуль" из Кубка Англии
"Ливерпуль" не смог взять реванш за поражение на "Амекс" в Премьер-Лиге со счетом 3:0 ранее в январе, проиграв "Брайтону" и в Кубке Англии — 2:1.
"Ливерпуль" едва не открыл счет уже в самом начален матча, однако Льюис Данк на линии ворот остановил мяч после удара Мохамеда Салаха.
На 15-й минуте пришлось выносить мяч уже с линии противоположных ворот. Это Трент-Александер-Арнольд спас "красных" после удара Эвана Фергюсона.
А на 30-й минуте счет был открыл. Салах классной передачей нашел на правом краю штрафной Харви Эллиотта, который в касание пробил через руки голкипера — 0:1.
"Брайтон" активизировался и спустя девять минут восстановил равновесие в счете. Тарик Лэмпти нанес удар с дистанции, а Льюис Данк подправил мяч в противоход Алиссону — 1:1.
Во втором тайме игра была более-менее равна. Отличный момент вырвать победу имели хозяева на 71-й минуте. Солли Марч был готов поразить ворота с близкого расстояния, однако Алиссон выручил свою команду.
В концовке "чайки" были активнее, и в компенсированное время удача им улыбнулась. Первис Эступиньян верхом сделал передачу поперек штрафной к дальней штанге, где Каору Митома, жонглируя мячом, убрал соперника и расстрелял ворота — 2:1.
Когда казалось, что от переигровки уже никуда не деться, "Брайтон" сделал усилие над собой и вырвал победу против барахлящего "Ливерпуля", у которого стало еще на один турнир меньше.
"Брайтон" — "Ливерпуль" — 2:1 (1:1)
Голы: Данк 39, Митома 90 — Эллиотт 30.
"Брайтон": Стил, Лэмпти (ван Хекке 90), Данк, Уэбстер (Велтман 45), Эступиньян, Марч, Гросс, Макаллистер, Митома, Фергюсон (Ундав 89), Уэлбек (Гилмор 67).
"Ливерпуль": Алиссон, Александер-Арнольд (Милнер 59), Конате, Гомес, Робертсон, Байчетич (Фабиньо 84), Алькантара (Джонс 79), Кейта (Хендерсон 59), Эллиотт (Нуньес 59), Салах, Гакпо.
Предупреждения: Данк — Конате, Байчетич, Фабиньо, Робертсон.
29.01.2023 18:30
Просмотров: 715
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Ну ниче красные братишки , Реал мадрид точно накажем в ЛЧ еж же в натуре
(ответить)
не зря физрук истерил, что им много дали отдохнуть... геморроем чувствовал, что отпердолят...
(ответить)
ЛФК это сила ЛФК это мощь
(ответить)
сейчас бы в 2к23 не знать, что в финансовых отчетах трансферные траты разбиваются равномерно на срок длительности заключаемого контракта с игроком, а сумма от продажи засчитывается сразу вся на момент продажи.
тем более, когда на днях примерно за махинации с этими лазейками набутылили блювентус
(ответить)
Этот бы состав ни Пеп, ни Хуеп не вытянул бы
(ответить)
Хаверц 23 года, 70.0 млн - 6 голов+1 гп
Эллиотт 19 лет, 1.5 млн - 5 голов+1 гп
(ответить)
Не понимаю Клоппа. Почему он не ставит ультиматум руководству - либо купите нормального опорника, атакующего полузащитника и правого защитника, либо он уйдёт. Того же Эрнандеса попросил бы.
(ответить)
А как без кубка лиги и кубка Англии ЛГБТпуль собирается квадрупл оформлять в этом сезоне?
(ответить)
Хуйлиотт каким хуем играет в старте ЛФК?
(ответить)
1:2 после 0:3 норм, прогресс налицо. Жаль только, что Сити возьмёт старейший трофей, остановить их считай некому. Одна надежда на МЮ, ну или Рэксем, если Шеффилд нагнут сегодня.
(ответить)
Игроки с самым высоким рейтингом в 5 лучших лигах Европы в этом сезоне:
• Бундеслига – Йозуа Киммих (7,66).
• Ла Лига – Роберт Левандовски (7,66).
• Лига 1 — Лионель Месси (8,45).
• Премьер-лига - Эрлинг Холанд (7,77).
• Серия А – Хвича Кварацхелия (7,55)
(ответить)
Ну збсчто хоть не переигровка. Осталось еще слить лч и пролететь мимо топ 4. По игре были не так убоги как в апл против чаек, но и на победу тоже точно не наиграли. С этим набором игроков хотеть большего хз.
(ответить)
Топарики!!!!
Знатно окропили Лузерпук
(ответить)
Чмопп аут, Пи3духель ин.
(ответить)
Просто обоссали скузню, как обычно.
(ответить)
Нужно все силы на ЛЧ бросить , вот и слил Клопп топ кубок , все логично братишки ))))))
(ответить)
"Брайтон" выбил "Ливерпуль" из Кубка Англии
Источник: http://fapl.ru/posts/98267/
Мощная струя на ебала хахлов.
(ответить)
Спасли лузеркуйню от лишних матчей)
(ответить)
страпонессы что с ебалом ахахахахахахахахаха чисто сучки чисто шлюшки чисто скузня)))
(ответить)
Ыыыыы))))
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий