"Брайтон" выбил "Ливерпуль" из Кубка Англии

Каору Митома "Ливерпуль" не смог взять реванш за поражение на "Амекс" в Премьер-Лиге со счетом 3:0 ранее в январе, проиграв "Брайтону" и в Кубке Англии — 2:1.

"Ливерпуль" едва не открыл счет уже в самом начален матча, однако Льюис Данк на линии ворот остановил мяч после удара Мохамеда Салаха.

На 15-й минуте пришлось выносить мяч уже с линии противоположных ворот. Это Трент-Александер-Арнольд спас "красных" после удара Эвана Фергюсона.

А на 30-й минуте счет был открыл. Салах классной передачей нашел на правом краю штрафной Харви Эллиотта, который в касание пробил через руки голкипера — 0:1.

"Брайтон" активизировался и спустя девять минут восстановил равновесие в счете. Тарик Лэмпти нанес удар с дистанции, а Льюис Данк подправил мяч в противоход Алиссону — 1:1.

Во втором тайме игра была более-менее равна. Отличный момент вырвать победу имели хозяева на 71-й минуте. Солли Марч был готов поразить ворота с близкого расстояния, однако Алиссон выручил свою команду.

В концовке "чайки" были активнее, и в компенсированное время удача им улыбнулась. Первис Эступиньян верхом сделал передачу поперек штрафной к дальней штанге, где Каору Митома, жонглируя мячом, убрал соперника и расстрелял ворота — 2:1.

Когда казалось, что от переигровки уже никуда не деться, "Брайтон" сделал усилие над собой и вырвал победу против барахлящего "Ливерпуля", у которого стало еще на один турнир меньше.

"Брайтон" — "Ливерпуль" — 2:1 (1:1)

Голы: Данк 39, Митома 90 — Эллиотт 30.

"Брайтон": Стил, Лэмпти (ван Хекке 90), Данк, Уэбстер (Велтман 45), Эступиньян, Марч, Гросс, Макаллистер, Митома, Фергюсон (Ундав 89), Уэлбек (Гилмор 67).

"Ливерпуль": Алиссон, Александер-Арнольд (Милнер 59), Конате, Гомес, Робертсон, Байчетич (Фабиньо 84), Алькантара (Джонс 79), Кейта (Хендерсон 59), Эллиотт (Нуньес 59), Салах, Гакпо.

Предупреждения: Данк — Конате, Байчетич, Фабиньо, Робертсон.


Метки Брайтон, Кубок Англии, Ливерпуль, обзор матча

Автор mihajlo   

Дата 29.01.2023 18:30

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Последние комментарии:




  1. roberto-89 29.01.2023 18:50 # roberto-89
    Ну ниче красные братишки , Реал мадрид точно накажем в ЛЧ еж же в натуре

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  2. kojan 29.01.2023 18:50 # kojan
    не зря физрук истерил, что им много дали отдохнуть... геморроем чувствовал, что отпердолят...

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  3. roberto-89 29.01.2023 18:44 # roberto-89
    ЛФК это сила ЛФК это мощь

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  4. farot 29.01.2023 18:44 # farot
    сейчас бы в 2к23 не знать, что в финансовых отчетах трансферные траты разбиваются равномерно на срок длительности заключаемого контракта с игроком, а сумма от продажи засчитывается сразу вся на момент продажи.

    тем более, когда на днях примерно за махинации с этими лазейками набутылили блювентус

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  5. takernotagiver 29.01.2023 18:40 # takernotagiver
    Этот бы состав ни Пеп, ни Хуеп не вытянул бы

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  6. sausage 29.01.2023 18:39 # sausage
    Хаверц 23 года, 70.0 млн - 6 голов+1 гп
    Эллиотт 19 лет, 1.5 млн - 5 голов+1 гп

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  7. takernotagiver 29.01.2023 18:39 # takernotagiver
    Не понимаю Клоппа. Почему он не ставит ультиматум руководству - либо купите нормального опорника, атакующего полузащитника и правого защитника, либо он уйдёт. Того же Эрнандеса попросил бы.

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  8. moneycity 29.01.2023 18:36 # moneycity
    А как без кубка лиги и кубка Англии ЛГБТпуль собирается квадрупл оформлять в этом сезоне?

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  9. largo-winch 29.01.2023 18:36 # largo-winch
    Хуйлиотт каким хуем играет в старте ЛФК?

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  10. sausage 29.01.2023 18:36 # sausage
    1:2 после 0:3 норм, прогресс налицо. Жаль только, что Сити возьмёт старейший трофей, остановить их считай некому. Одна надежда на МЮ, ну или Рэксем, если Шеффилд нагнут сегодня.

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  11. kellborn 29.01.2023 18:35 # kellborn
    Игроки с самым высоким рейтингом в 5 лучших лигах Европы в этом сезоне:

    • Бундеслига – Йозуа Киммих (7,66).

    • Ла Лига – Роберт Левандовски (7,66).

    • Лига 1 — Лионель Месси (8,45).

    • Премьер-лига - Эрлинг Холанд (7,77).

    • Серия А – Хвича Кварацхелия (7,55)

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  12. gerrard08 29.01.2023 18:35 # gerrard08
    Ну збсчто хоть не переигровка. Осталось еще слить лч и пролететь мимо топ 4. По игре были не так убоги как в апл против чаек, но и на победу тоже точно не наиграли. С этим набором игроков хотеть большего хз.

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  13. largo-winch 29.01.2023 18:34 # largo-winch
    Топарики!!!!
    Знатно окропили Лузерпук

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  14. slash-lfc 29.01.2023 18:34 # slash-lfc
    Чмопп аут, Пи3духель ин.

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  15. moneycity 29.01.2023 18:33 # moneycity
    Просто обоссали скузню, как обычно.

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  16. roberto-89 29.01.2023 18:33 # roberto-89
    Нужно все силы на ЛЧ бросить , вот и слил Клопп топ кубок , все логично братишки ))))))

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  17. hammersmith 29.01.2023 18:33 # hammersmith
    "Брайтон" выбил "Ливерпуль" из Кубка Англии

    Источник: http://fapl.ru/posts/98267/

    Мощная струя на ебала хахлов.

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  18. narcot 29.01.2023 18:32 # narcot
    Спасли лузеркуйню от лишних матчей)

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  19. true-manc 29.01.2023 18:31 # true-manc
    страпонессы что с ебалом ахахахахахахахахаха чисто сучки чисто шлюшки чисто скузня)))

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  20. bushwacka 29.01.2023 18:31 # bushwacka
    Ыыыыы))))

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