"Арсенал" сделал второе предложение по Кайседо

"Арсенал" улучшил до 70 миллионов фунтов предложение о покупке полузащитника "Брайтона" Мойсеса Кайседо.

Напомним, ранее на текущей неделе "Брайтон" отказался продать Кайседо в "Арсенал" за 60 млн. фунтов. Мойсес этим сильно расстроился, выразив свои чувства в официальном заявлении, и оказался отстранен от тренировок и матчей "чаек" до конца января.



"Брайтон" совершенно не желает продавать свою звезду посреди сезона, однако "Арсенал" не собирается опускать руки и сейчас, как утверждает Daily Mail, вернулся с улучшенным на 10 млн. фунтов предложением.



Скорее всего, этой суммы вновь будет недостаточно, а вот от 80 млн. фунтов "чайки" уже едва ли смогут отказаться.



Добавим, "Арсенал" активизировал свой интерес к Кайседо на фоне травм Мохамеда Эльнени и Томаса Партея — команда Микеля Артеты остро нуждается в укреплении центра поля на вторую часть сезона.