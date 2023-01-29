"Лестер" подписал Тете

"Лестер" объявил о переходе в клуб бразильского вингера Тете.

Тете проведет в "Лестере" остаток сезона 2022/23, после чего восстановит свое действие его контракт с "Шахтером", из которого он отлучился в аренду в "Лион" в марте 2022.



Если после окончания этого сезона "Лестер" захочет выкупить 22-летнего бразильца, то будет вынужден договариваться как раз с "Шахтером".



Тете, сыгравший 30 матчей за "Лион" во всех соревнованиях, становится вторым новичком команды Брендана Роджерса в зимнее трансферное окно после левого защитника Виктора Кристиансена, прибывшего из "Копенгагена".



"Я очень рад оказаться здесь. Я уже осмотрел поле и стадион, и это красиво. Я уже могу представить, как здесь будет со множеством фанатов. Я надеюсь забить много голов и отдать много результативных передач. Надеюсь, все они будут рады видеть мою игру, а я рад стать "лисом", — сообщил Тете LCFC TV.