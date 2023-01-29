"Челси" купил Гюсто у "Лиона"
"Челси" объявил о приобретении правого защитника "Лиона" Мало Гюсто.
Гюсто заключил с "Челси" контракт на семь с половиной лет и теперь сразу же возвращается в "Лион", где проведет остаток сезона 2022/23 на правах аренды.
BBC оценивает трансфер 19-летнего француза в 35 миллионов евро (30.7 млн. фунтов), включая 5 млн. евро (4.4 млн. фунтов) в виде бонусов.
Гюсто является продуктом академии "Лиона", дебютировав за первую команду в январе 2021. В этом сезоне Мало принял участие в 15 матчах Лиги 1.
Таким образом, Гюсто стал уже седьмым приобретением "Челси" в зимнее трансферное окно — после Бенуа Бадиашиле, Андрея Сантоса, Нони Мадуэке, Михаила Мудрика, Давида Датро Фофана и Жоау Фелиша.
29.01.2023 14:00
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ГОЙДААААА
Родственники мобилизованных из трех регионов России заявили, что их близких якобы хотят отправить на штурм занятого ВСУ населенного пункта без подготовки
На видеообращение, опубликованное предположительно родственницей мобилизованного, обратило внимание издание «7х7».
В видеоролике люди, представившиеся родственниками мобилизованных мужчин Липецкой, Владимирской и Орловской областей, заявили о том, что военнослужащие разведроты, базирующейся во Владимирской области, якобы были вывезены с места дислокации «неизвестными людьми в военной форме» в лесопосадку. Через несколько дней, по словам военнослужащих, им сообщили, что в течение 1-2 дней роту направят «штурмовать территорию, занятую ВСУ». В случае неподчинения приказу, по словам родственников мобилизованных, мужчинам угрожали уголовными делами.
Как утверждают близкие военнослужащих, перед отправкой в зону боевых действий мужчины не прошли должной подготовки. «Кто-то держал оружие только когда приезжало телевидение», — заявила одна из родственниц мобилизованных, записавших видео.
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ну это уже офк бензоколоночная пресыщенность, когда есть Джейсм, Аспи и берется еще один тип на этот фланг.
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Слэш снова публично унижает селюка из житомирской области артурика
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Жерардочка тренер Эвертона
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Продолжают скупать сброд, наес.
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Польская пресса: пьяный украинец откусил у женщины кусок уха и угнал её машину после чего врезался в столб.
Ёба, какие же каклы нелюди.
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W E L C O M E TO C H E L S E A!
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«Дневной дозор» запретят к показу из-за сцены обмена телами между героями разного пола
Изучив материалы киноленты, экспертная комиссия Роскомнадзора пришла к выводу, что персонажи совершают трансгендерный переход.
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29.01.2023 14:34 #
takernotagiver
А что про Европу с их многонациональными государствами не пишешь? Или арабы - кроткие овечки?
Источник: http://fapl.ru/posts/98262/?c=1#c7715863
тот момент, когда в москвабаде только одних таджиков больше, чем арабских мигрантов во всей Европе, но малолетний даун что-то кукарекает по мотивам раша тудей, не видя бревна в глазу ахахахахахахаха
как же ору с от тупости пидорашек)))
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и чо?
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Еще и мой прием против наркота спиздил)
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29.01.2023 14:37 #
thegodfather
я уже не могу твои комменты всерьез воспринимать, даже сраццо впадлу )))))))
(ответить)
30 млн за 19летнего нонейма))
самый рофл, что в некст сезоне пенсы даже в ЛЕ не попадут и будет история по типу с Ювентусом, где их в ЧШ сошлют
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Как ту не ржать?)
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59-летний трансгендер открыл чемпионат Европы по фигурному катанию фееричным падением
https://life.ru/p/1555035
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джоковеч на последних силах вытащил, харош
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https://www.youtube.com/watch?v=2mNLbOC7RnQ&;t=197s
братишки, тут видосик для вас топовый подъехал.
БЕльский и Казанский обсуждают какое будущее ждет Чупачупси.
Всем смотреть, чтобы потом не глотать куи, как вы это делаете сейчас.
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Источник тупого сруманка https://www.liveinternet.ru/community/lj_oldfisher_mk/blog/
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42-летний смуглый сотрудник Жилищника затеял с 11-летней русской дамой...
Но там видимо о похождениях дочки прознала мама, возмутилась, почему затеяли не с ней, вызвала полицию...
Очевидно, что знакомство смуглых и дерзких красавчигов с самыми юными русскими дамами явление массовое...
Только в Москву и только в Жилищник Путин с Собяниным завезли не менее миллиона таджиков, узбеков и киргизов...
Это всё молодые мужики от 18 до 60 лет, все приехали без дам, у них есть в Москве жильё, деньги, масса свободного времени и энергии...
Ещё у них есть смуглость и чёткость, которые так ценят русские дамы...
Но взрослых Наташ на всех не хватает, поэтому дерзкие ребята из Жилищника активно затевают с русскими дамами самого юного возраста, пока их папы и братья гордятся Мариуполем и сражаются с нацистами за Марьинку...
Ахмат сила!!!
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В КАКОМ ВОЗРАСТЕ СТАНОВЯТСЯ НАТАШАМИ?
Пока боевитые русачки пытаются выбить нацистов из Авдеевки и возвращают в родную гавань Соледар, их длинноногие дочки, жёны, сёстры и даже мамы живут по прежнему...
Из столицы Русского Мира сообщают
https://ren.tv/news/kriminal/1064430-v-moskve-dvornik-migrant-domogalsia-do-shestiklassnitsy-i-tseloval-ee
"Инцидент произошел 4 января на севере Москвы, известно о нем стало только сейчас.
11-летняя девочка вошла в подъезд своего дома, следом за ней туда прошел мужчина в форме ГБУ "Жилищник".
Он попытался познакомиться с ребенком.
В ходе разговора девочка продиктовала ему свой телефон с неправильной комбинацией цифр.
Довольный мужчина поцеловал ее и ушел.
Как стало известно РЕН ТВ, в ходе проверки злоумышленника задержали.
Им оказался 42-летний дворник-мигрант из Узбекистана."
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Иранская бабушка сбила израильский дрон банкой обогащённого урана
Нет израильской агрессии!
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Как будто зек чалится на нарах)
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