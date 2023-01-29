"Челси" купил Гюсто у "Лиона"

"Челси" объявил о приобретении правого защитника "Лиона" Мало Гюсто.

Гюсто заключил с "Челси" контракт на семь с половиной лет и теперь сразу же возвращается в "Лион", где проведет остаток сезона 2022/23 на правах аренды.



BBC оценивает трансфер 19-летнего француза в 35 миллионов евро (30.7 млн. фунтов), включая 5 млн. евро (4.4 млн. фунтов) в виде бонусов.



Гюсто является продуктом академии "Лиона", дебютировав за первую команду в январе 2021. В этом сезоне Мало принял участие в 15 матчах Лиги 1.



Таким образом, Гюсто стал уже седьмым приобретением "Челси" в зимнее трансферное окно — после Бенуа Бадиашиле, Андрея Сантоса, Нони Мадуэке, Михаила Мудрика, Давида Датро Фофана и Жоау Фелиша.



