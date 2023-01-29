Эриксен получил травму лодыжки

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Кристиан Эриксен получил потенциально серьезную травму лодыжки.

Накануне "Юнайтед" превзошел "Рединг" из Чемионшипа в рамках 4-го раунда Кубка Англии (3:1), однако травма Эриксена омрачила эту победу.



30-летний датчанин пострадал в столкновении с нападающим соперника Энди Кэрроллом и был заменен вскоре после перерыва.



Как сообщает Daily Mail, с "Олд Траффорд" Эриксен уезжал на костылях и в специальном защитном сапоге на левой ноге.



Главный тренер "Юнайтед" Эрик Тен Хаг лишь сказал, что ему "сложно" уточнить характер повреждения, призвав дождаться углубленного обследования в ближайшие 24 часа.