"Вест Хэм" задумывается о покупке Майкла Кина

"Вест Хэм" задумывается о приобретении защитника "Эвертона" Майкла Кина.

Находясь всего в одном очке над зоной вылета Премьер-Лиги, "Вест Хэм" вынужден искать усиление на вторую часть сезона 2022/23.



По информации Daily Mail, главный тренер "молотобойцев" Дэвид Мойес определил Кина как игрока, который поможет укрепить линию обороны, недавно лишившуюся Крейга Доусона.



В этом сезоне Кин является игроком глубокого запаса в "Эвертоне", приняв участие лишь в трех матчах во всех соревнованиях. В рамках Премьер-Лиги 30-летний англичанин сыграл только 22 минуты.