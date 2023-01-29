Клопп объяснил проблемы Салаха в этом сезоне

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп признал, что его нападающий Мохамед Салах "страдает" из-за распада привычной связки впереди.

На протяжении нескольких лет Салах, Роберто Фирмино и Садио Мане составляли тройку нападения, которая наводила ужас на защитников в Премьер-Лиге и Лиге Чемпионов.



Однако прошлым летом "Ливерпуль" продал Мане в "Баварию", тогда как Фирмино еще не выходил на поле после паузы на ЧМ-2022.



В данный момент основной тройкой нападения "красных" видится связка из Салаха, Луиса Диаса и Дарвина Нуньеса, но вместе они сыграли только 343 минуты, и Клопп соглашается, что отсутствие прежней сыгранности влияет на Мохамеда.



"Конечно, он страдает. Прежде тройка нападения была слаженной машиной. Было ясно, что мы делаем. Эта особенная атакующая игра требует много работы и много информации, и это не всегда очевидная информация. Многие из этих вещей держатся на ощущениях. Ты чувствуешь, где находится твой партнер по команде и куда нужно сделать пас, не глядя".



"Мы начинаем новую главу, и сейчас нам приходится говорить о Мо Салахе. Если ты забил сотни голов в прошлом, а теперь ты не забиваешь, то это первое, о чем ты подумаешь, но в данный момент наша проблема не в этом".



"Я буду рад, если он забьет, как и буду рад, если в другом матче забьет кто-нибудь еще, а мы сохраним ворота на замке. Мы начинали сезон с Харви (Эллиоттом) в полупозиции, затем это коснулось Хендо и теперь Наби (Кейта), поэтому постоянно что-то меняется. Обычно у тебя есть некоторый фундамент, на котором можно что-то создавать, но у нас этого нет", — цитирует Клоппа The Independent.