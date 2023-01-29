"Эвертон" планирует совершить три-четыре приобретения для Дайча

Шон Дайч Заступающий на должность главного тренера "Эвертона" Шон Дайч рассчитывает совершить три-четыре приобретения до закрытия зимнего трансферного окна.

И хотя это пока не подтверждено официально, еще в минувшую пятницу Дайч согласился стать следующим наставником "Эвертона".

Шон сразу же объединил усилия со спортивным директором "ирисок" Кевином Телвеллом над поиском усиления для команды, занимающей предпоследнее место в Премьер-Лиге и являющейся второй худшей по забитым голам.

Несмотря на ограничения, связанные с ФФП, Дайч сможет потратить все 40 миллионов фунтов, которые "Эвертон" выручит с продажи нападающего Энтони Гордона в "Ньюкасл".

Приоритетом для Дайча является приглашение вингера и центрального нападающего.


Метки Дайч, трансферы, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 29.01.2023 10:00

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  1. gary47 29.01.2023 10:59 # gary47
    У слабоумных достаточно нормальный состав, чтобы не думать о вылете. Но на то они и слабоумные, чтобы создавать себе проблемы.

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  2. acceptodessa 29.01.2023 10:45 # acceptodessa
    Четыре полена великому тренеру!

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