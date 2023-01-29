"Эвертон" планирует совершить три-четыре приобретения для Дайча

Заступающий на должность главного тренера "Эвертона" Шон Дайч рассчитывает совершить три-четыре приобретения до закрытия зимнего трансферного окна.

И хотя это пока не подтверждено официально, еще в минувшую пятницу Дайч согласился стать следующим наставником "Эвертона".



Шон сразу же объединил усилия со спортивным директором "ирисок" Кевином Телвеллом над поиском усиления для команды, занимающей предпоследнее место в Премьер-Лиге и являющейся второй худшей по забитым голам.



Несмотря на ограничения, связанные с ФФП, Дайч сможет потратить все 40 миллионов фунтов, которые "Эвертон" выручит с продажи нападающего Энтони Гордона в "Ньюкасл".



Приоритетом для Дайча является приглашение вингера и центрального нападающего.