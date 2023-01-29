"Арсенал" намерен купить Райса, независимо от исхода саги с Кайседо

Интерес к Мойсесу Кайседо из "Брайтона" на повлияет на намерение "Арсенала" приобрести полузащитника "Вест Хэма" Деклана Райса грядущим летом.

Райс считается целью номер один "Арсенала" на летнее трансферное окно. По слухам, и сам Деклан, на которого также претендует "Челси", предпочитает вариант с "канонирами".



Как утверждает Daily Mirror, "Арсенал" собирается купить 24-летнего Райса независимо от того, чем закончится сага с Кайседо в январе.



Заключительные дни зимнего окна "Арсенал" посвятит борьбе за Кайседо, одно предложение насчет которого в размере 60 млн. фунтов "канониры" уже сделали. При этом сам Мойсес на публику дал понять, что хочет перейти к лидерам Премьер-Лиги.



"Арсенал" располагает достаточными ресурсами, чтобы позволить себе и Кайседо, и Райса. Ранее главный тренер "Вест Хэма" Дэвид Мойес говорил, что Деклан Райс стоит дороже 100 млн. фунтов, однако Daily Mirror ожидает, что "канонирам" удастся сбить цену ближе к 60 млн. фунтов.