"Арсенал" намерен купить Райса, независимо от исхода саги с Кайседо

Деклан Райс и Микель Артета Интерес к Мойсесу Кайседо из "Брайтона" на повлияет на намерение "Арсенала" приобрести полузащитника "Вест Хэма" Деклана Райса грядущим летом.

Райс считается целью номер один "Арсенала" на летнее трансферное окно. По слухам, и сам Деклан, на которого также претендует "Челси", предпочитает вариант с "канонирами".

Как утверждает Daily Mirror, "Арсенал" собирается купить 24-летнего Райса независимо от того, чем закончится сага с Кайседо в январе.

Заключительные дни зимнего окна "Арсенал" посвятит борьбе за Кайседо, одно предложение насчет которого в размере 60 млн. фунтов "канониры" уже сделали. При этом сам Мойсес на публику дал понять, что хочет перейти к лидерам Премьер-Лиги.

"Арсенал" располагает достаточными ресурсами, чтобы позволить себе и Кайседо, и Райса. Ранее главный тренер "Вест Хэма" Дэвид Мойес говорил, что Деклан Райс стоит дороже 100 млн. фунтов, однако Daily Mirror ожидает, что "канонирам" удастся сбить цену ближе к 60 млн. фунтов.


Метки Арсенал, Брайтон, Вест Хэм, Кайседо, Райс

Автор mihajlo   

Дата 29.01.2023 09:00

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