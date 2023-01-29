"Интер" склоняется к тому, чтобы не продлевать аренду Лукаку

"Интер" склоняется к тому, чтобы не продлевать аренду нападающего "Челси" Ромелу Лукаку на следующий сезон.

Проведя всего один сезон в "Челси" после своего трансфера за 97.5 млн. фунтов, на эту кампанию Лукаку вернулся в "Интер" на правах аренды.



Однако оказалось, что "Интер" получил бледную тень игрока, который в свое время выигрывал Серию А при Антонио Конте.



Из-за травм и проблем с физической формой Лукаку отметился лишь четырьмя появлениями в стартовом составе "Интера" в этом сезоне, по разу отличившись в Серии А и Лиге Чемпионов.



Речи о том, что "Интер" выкупит Ромелу в конце сезона, уже давно не идет, однако Gazzetta dello Sport утверждает, что клуб с "Сан-Сиро" даже снова брать 29-летнего бельгийца в аренду не хочет.



Как бы то ни было, окончательное решение еще не принято. "Интер" будет тщательно отслеживать форму Лукаку в остатке сезона. Если Ромелу не прибавит, то далее это будет головной болью главного тренера "Челси" Грэма Поттера.