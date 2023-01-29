Магуайр: "Я не хочу привыкать к этому"
Защитник "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр заявил, что не хочет привыкать к роли игрока запаса.
Накануне против "Рединга" в Кубке Англии Магуайр всего лишь в третий раз в 2023 году появился в стартовом составе "Юнайтед".
После победы 3:1 Харри признал, что такая роль является новым для него опытом, с которым он не хочет мириться.
"Мне 29 лет, и ранее в своей карьере мне не приходилось быть в таком положении".
"Я не хочу привыкать к этому, но это часть футбола. Я стараюсь, я хорошо тренируюсь, и когда мне предоставляется шанс, я должен пользоваться им".
"Прошло две с половиной недели с момента моего предыдущего выхода в старте, но мне кажется, я следил за собой. Я упорно работал на тренировках. Парни, которые играют, очень хороши. Я должен быть готов, когда мне предоставится шанс".
"Все мы пригодимся во второй половине сезона", — цитирует Магуайра Daily Mail.
29.01.2023 07:00
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