Моуриньо раскритиковал "Тоттенхэм" за отсутствие помощи в покупке Кима

Главный тренер "Ромы" Жозе Моуриньо раскритиковал свой бывший клуб "Тоттенхэм" за отсутствие поддержки на трансферном рынке, приведя в пример защитника Кима Мин Джэ.

Прошлым летом Ким пришел в "Наполи" на место проданного в "Челси" Калиду Кулибали. 26-летний южнокореец великолепно освоился в итальянском футболе.



Сейчас Ким помогает "Наполи" двигаться к своему первому с 1990 года титулу Серии А, однако судьба защитника могла сложиться иначе, получи Моуриньо поддержку от президента "Тоттенхэма" Даниэля Леви.



"Я хотел купить Кима в "Тоттенхэм", но клуб не помог мне с этим".



"Я несколько раз созванивался с ним по FaceTime, но наше предложение составило 5 миллионов евро, а "Фенербахче" хотел за Кима 10 миллионов евро. В тот момент "Тоттенхэм" не мог столько заплатить".



Посмотрите на Кима и его уровень сейчас — он игрок топ-уровня", — цитирует Моуриньо Evening Standard.