"Юнайтед" прошел "Рединг" в Кубке Англии благодаря дублю Каземиро

Дубль Каземиро помог "Манчестер Юнайтед" одержать победу 3:1 над "Редингом" и выйти в 5-й раунд Кубка Англии.

Хозяева "Олд Траффорд" сразу же забрали себе мяч и обрушили шквал атак на чужие ворота. Представитель Чемпионшипа находился в глубокой обороне и не помышлял о походах вперед.



Нанеся более десятка ударов, на 35-й минуте "красные дьяволы" заставили мяч пересечь линию чужих ворот. Это Маркус Рэшфорд сыграл головой на дальней штанге после передачи Ваута Вегхорста, однако из-за офсайда у голландца гол не был засчитан.



В итоге "Рединг" продержался до 54-й минуты, когда Антони сделал скрытую передачу низом в штрафную на рывок Каземиро, который технично подсек мяч перед прилегшим голкипером — 1:0.



Спустя четыре минуты "Юнайтед" удвоил свое преимущество. Все тот же Каземиро пробил в касание с дистанции, поразив дальний нижний угол ворот — 2:0.



На 66-й минуте хозяева сделали счет крупным. Бруну Фернандеш с правого края штрафной прострелил к ближней штанге, где вышедший на замену Фред показал бразильскую технику, пяткой отправив мяч в ворота — 3:0.



Гостям лишь удалось забить гол престижа. На 72-й минуте Амаду Салиф Мбенге головой замкнул подачу Томом Инсом углового — 3:1. На этом игра практически закончилась.



"Манчестер Юнайтед" — "Рединг" — 3:1 (0:0)



Голы: Каземиро 54, 58, Фред 66 — Мбенге 72.



"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Маласиа, Линделеф, Магуайр, Ван-Биссака, Каземиро (Майну 73), Эриксен (Фред 57), Фернандеш (Пельистри 68), Рэшфорд (Гарначо 68), Вегорст (Эланга 73), Антони.