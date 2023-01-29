"Юнайтед" прошел "Рединг" в Кубке Англии благодаря дублю Каземиро
Дубль Каземиро помог "Манчестер Юнайтед" одержать победу 3:1 над "Редингом" и выйти в 5-й раунд Кубка Англии.
Хозяева "Олд Траффорд" сразу же забрали себе мяч и обрушили шквал атак на чужие ворота. Представитель Чемпионшипа находился в глубокой обороне и не помышлял о походах вперед.
Нанеся более десятка ударов, на 35-й минуте "красные дьяволы" заставили мяч пересечь линию чужих ворот. Это Маркус Рэшфорд сыграл головой на дальней штанге после передачи Ваута Вегхорста, однако из-за офсайда у голландца гол не был засчитан.
В итоге "Рединг" продержался до 54-й минуты, когда Антони сделал скрытую передачу низом в штрафную на рывок Каземиро, который технично подсек мяч перед прилегшим голкипером — 1:0.
Спустя четыре минуты "Юнайтед" удвоил свое преимущество. Все тот же Каземиро пробил в касание с дистанции, поразив дальний нижний угол ворот — 2:0.
На 66-й минуте хозяева сделали счет крупным. Бруну Фернандеш с правого края штрафной прострелил к ближней штанге, где вышедший на замену Фред показал бразильскую технику, пяткой отправив мяч в ворота — 3:0.
Гостям лишь удалось забить гол престижа. На 72-й минуте Амаду Салиф Мбенге головой замкнул подачу Томом Инсом углового — 3:1. На этом игра практически закончилась.
"Манчестер Юнайтед" — "Рединг" — 3:1 (0:0)
Голы: Каземиро 54, 58, Фред 66 — Мбенге 72.
"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Маласиа, Линделеф, Магуайр, Ван-Биссака, Каземиро (Майну 73), Эриксен (Фред 57), Фернандеш (Пельистри 68), Рэшфорд (Гарначо 68), Вегорст (Эланга 73), Антони.
29.01.2023 00:55
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Не тот друг тебе, который пряником кормит.
Да и не тот враг тебе, который кнутом тебя хлещет.
Каждый мог жить, избежать мобилизации, Европа, Азия, Америка, живи путешествуй.
Оставьте войну алигархам.
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Энди Кэррол имхо должен стать именем нарицательным для "фиаско". Так просрать все полимеры над опостараться.
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Ну вы все сами поняли ...
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Уроженец Украины напал на жительницу польского города Дембец, откусил ей ухо и угнал автомобиль, пишет газета epoznan.pl.
По информации издания, в ночь с четверга на пятницу женщина остановилась на своем Citroen на пересечении улиц Лозовая и Каштановая, чтобы пропустить пешехода. Мужчина, в свою очередь, открыл дверь автомобиля, залез внутрь и откусил ей часть уха. После этого он вытолкнул пострадавшую с водительского сиденья и угнал машину.
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Не могу найти комменты как каземиро куесосили неделю назад.
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Следуюий матч ответка в кл против НФ, там можно и резервом, чтоб лидеры отдохнули и размазали КП в чемпе.
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Казеимру топчик, лучший трансфер последих лет
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