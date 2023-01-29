"Юнайтед" прошел "Рединг" в Кубке Англии благодаря дублю Каземиро

Каземиро Дубль Каземиро помог "Манчестер Юнайтед" одержать победу 3:1 над "Редингом" и выйти в 5-й раунд Кубка Англии.

Хозяева "Олд Траффорд" сразу же забрали себе мяч и обрушили шквал атак на чужие ворота. Представитель Чемпионшипа находился в глубокой обороне и не помышлял о походах вперед.

Нанеся более десятка ударов, на 35-й минуте "красные дьяволы" заставили мяч пересечь линию чужих ворот. Это Маркус Рэшфорд сыграл головой на дальней штанге после передачи Ваута Вегхорста, однако из-за офсайда у голландца гол не был засчитан.

В итоге "Рединг" продержался до 54-й минуты, когда Антони сделал скрытую передачу низом в штрафную на рывок Каземиро, который технично подсек мяч перед прилегшим голкипером — 1:0.

Спустя четыре минуты "Юнайтед" удвоил свое преимущество. Все тот же Каземиро пробил в касание с дистанции, поразив дальний нижний угол ворот — 2:0.

На 66-й минуте хозяева сделали счет крупным. Бруну Фернандеш с правого края штрафной прострелил к ближней штанге, где вышедший на замену Фред показал бразильскую технику, пяткой отправив мяч в ворота — 3:0.

Гостям лишь удалось забить гол престижа. На 72-й минуте Амаду Салиф Мбенге головой замкнул подачу Томом Инсом углового — 3:1. На этом игра практически закончилась.

"Манчестер Юнайтед" — "Рединг" — 3:1 (0:0)

Голы: Каземиро 54, 58, Фред 66 — Мбенге 72.

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Маласиа, Линделеф, Магуайр, Ван-Биссака, Каземиро (Майну 73), Эриксен (Фред 57), Фернандеш (Пельистри 68), Рэшфорд (Гарначо 68), Вегорст (Эланга 73), Антони.


Метки Кубок Англии, Манчестер Юнайтед, Рединг

Автор mihajlo   

Дата 29.01.2023 00:55

Количество просмотров Просмотров: 556

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. true-manc 29.01.2023 01:27 # true-manc
    НЕТОВАРИЩЕСКАЯ ВСТРЕЧА ПОД САМАРОЙ

    Пока Самара оплакивает героев, погибших в новогоднюю ночь в ПТУ в солнечной Макеевке, в самой Самаре Русский Мир давно построен и жизнь там течёт по прежнему
    https://www.samara.kp.ru/daily/27451/4704831/

    "Страшная трагедия произошла в ночь на 26 декабря 2022 года в поселке Волжском под Самарой. Как установило следствие, перед совершением преступления гастарбайтер выпивал вместе со своим земляком. В состоянии опьянения он проник в дом, в котором делал ремонт несколько месяцев назад.
    - Мы его даже сами не нанимали, это наш водитель нашел бригаду из 4 человек, которые могут положить плитку. Ни до, ни после мы этих людей даже не знали и не видели. Почему он решил залезть именно в этот дом? Наверное, решил, что здесь есть деньги, - рассказывает Дмитрий Макаров, племянник одной из жертв.
    Преступник разбил стекло дома и отодвинул щеколду. Вышедшую на шум 74-летнюю женщину он стал бить попавшимся под руку куском деревянного дверного косяка. Пенсионерка пыталась обороняться канцелярскими ножницами, но безуспешно. Нападавший добил ее ножом, после чего проник в спальню и убил там 47-летнюю дочь хозяйки дома. Сопротивляться она не могла в принципе, так как была инвалидом.

    (ответить)

  2. lovrentiy 29.01.2023 01:16 # lovrentiy
    https://t.me/voskoboinikovaleksandr/23874
    Не тот друг тебе, который пряником кормит.
    Да и не тот враг тебе, который кнутом тебя хлещет.
    Каждый мог жить, избежать мобилизации, Европа, Азия, Америка, живи путешествуй.
    Оставьте войну алигархам.

    (ответить)

  3. imf-tau 29.01.2023 01:10 # imf-tau
    Энди Кэррол имхо должен стать именем нарицательным для "фиаско". Так просрать все полимеры над опостараться.

    (ответить)

  4. takernotagiver 29.01.2023 01:09 # takernotagiver
    Ну вы все сами поняли ...
    ________________________-

    Уроженец Украины напал на жительницу польского города Дембец, откусил ей ухо и угнал автомобиль, пишет газета epoznan.pl.
    По информации издания, в ночь с четверга на пятницу женщина остановилась на своем Citroen на пересечении улиц Лозовая и Каштановая, чтобы пропустить пешехода. Мужчина, в свою очередь, открыл дверь автомобиля, залез внутрь и откусил ей часть уха. После этого он вытолкнул пострадавшую с водительского сиденья и угнал машину.
    Как уточнили сотрудники правоохранительных органов, злоумышленник не смог уехать далеко: он влетел в дорожный знак, вышел из автомобиля и попытался убежать. Полицейские быстро выследили его и задержали.

    (ответить)

  5. felix-the-cat 29.01.2023 01:06 # felix-the-cat
    Еще одна капля мочи на голову пидорастерке ору

    (ответить)

  6. liverpo0ol 29.01.2023 01:03 # liverpo0ol
    Не могу найти комменты как каземиро куесосили неделю назад.

    (ответить)

  7. mancunia-planet 29.01.2023 01:00 # mancunia-planet
    Следуюий матч ответка в кл против НФ, там можно и резервом, чтоб лидеры отдохнули и размазали КП в чемпе.

    (ответить)

  8. mancunia-planet 29.01.2023 00:57 # mancunia-planet
    Казеимру топчик, лучший трансфер последих лет

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: