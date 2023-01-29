"Тоттенхэм" договорился о покупке Порро

"Тоттенхэм" достиг устной договоренности насчет приобретения крайнего защитника "Спортинга" Педро Порро.

Несмотря на то, что в субботу вечером Порро был назван в стартовом составе "Спортинга" на матч Кубка португальской лиги против "Порту", параллельно с этим "шпор" продолжали переговоры насчет Педро и в итоге достигли компромисса.



Как сообщает трансферный гуру Фабрицио Романо, в ближайшие 24 часа "Спортинг" и "Тоттенхэм" оформят сделку, а Педро отправится в Лондон, где подпишет контракт до 2028 года.



Таким образом, 23-летнему испанцу предстоит стать вторым новичком команды Антонио Конте в это трансферное окно после вингера Арно Данжумы, взятого в аренду у "Вильярреала".



Добавим, что контракт Порро в Лиссабоне подразумевает отступные в 45 миллионов евро (39.5 млн. фунтов). В данный момент неясно, на какой сумме в итоге сошлись два клуба.