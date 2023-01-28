Тен Хаг: "Джонс травмирован весь сезон"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг сообщил, что защитник Фил Джонс по-прежнему травмирован.

Джонс является одним из старожилов "Юнайтед", куда он перебрался еще в 2011 году. Однако контракт Фила истекает в конце этого сезона, и 30-летний англичанин рискует покинуть клуб, так и не сыграв ни минуты при Тен Хаге.



"Нет, решение насчет него пока не принято. Мы сделаем это летом, но весь этот сезон он травмирован".



"Я не могу сказать, сыграет ли он в этом сезоне. Я лишь могу сказать, что он не может тренироваться с первого дня сезона, так что это не тот случай, когда ты можешь быстро восстановиться и быстро стать доступным", — цитирует Тен Хага Daily Express.