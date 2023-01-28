Тен Хаг: "Джонс травмирован весь сезон"

Фил Джонс Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг сообщил, что защитник Фил Джонс по-прежнему травмирован.

Джонс является одним из старожилов "Юнайтед", куда он перебрался еще в 2011 году. Однако контракт Фила истекает в конце этого сезона, и 30-летний англичанин рискует покинуть клуб, так и не сыграв ни минуты при Тен Хаге.

"Нет, решение насчет него пока не принято. Мы сделаем это летом, но весь этот сезон он травмирован".

"Я не могу сказать, сыграет ли он в этом сезоне. Я лишь могу сказать, что он не может тренироваться с первого дня сезона, так что это не тот случай, когда ты можешь быстро восстановиться и быстро стать доступным", — цитирует Тен Хага Daily Express.


Метки Джонс, Манчестер Юнайтед, Тен Хаг

Автор mihajlo   

Дата 28.01.2023 22:00

Количество просмотров Просмотров: 287

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. electric 28.01.2023 22:21 # electric
    Легенда

    (ответить)

  2. xah 28.01.2023 22:11 # xah
    С Реалом выдал топ матч , потом все

    (ответить)

  3. bad-crew 28.01.2023 22:10 # bad-crew
    Ну это уже давно сбитый летчик.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: