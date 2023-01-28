"Брайтон" продаст Кайседо только за 90 млн. фунтов
Только сумма в 90 миллионов фунтов заставит "Брайтон" отпустить своего полузащитника Мойсеса Кайседо в зимнее трансферное окно.
На текущей неделе "Брайтон" отклонил предложение "Арсенала" в 60 млн. фунтов по Кайседо, после чего Мойсес выразил свое недовольство через официальное заявление и оказался отлучен от команды до конца января.
Ранее "чайки" также отказались продать 21-летнего эквадорца, который сейчас получает 15,000 фунтов в неделю, в "Челси" за 55 млн. фунтов.
Как сообщает The Independent, "Брайтон" не хочет продавать Кайседо, установив за свою звезду заградительную цену. "Арсеналу" или "Челси" придется раскошелиться на 90 млн. фунтов, чтобы заполучить Мойсеса в январе.
28.01.2023 21:00
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Норм цена для говноедси фс
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за любого среднего игрока сыгравшего пару хороших матчей уже просят под сотку - спасибо ноунейм мешкам за подогретый ТР, сыновья шлюх.
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Бедный пацан, 15к получает, ещё и вероятным чемпионом не станет, а летом навряд ли будут за него такие битвы
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Не лахи
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Гандон пенсы задирали цены до потолка
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Он чё блять, российский газ чтоле
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