"Брайтон" продаст Кайседо только за 90 млн. фунтов

Мойсес Кайседо Только сумма в 90 миллионов фунтов заставит "Брайтон" отпустить своего полузащитника Мойсеса Кайседо в зимнее трансферное окно.

На текущей неделе "Брайтон" отклонил предложение "Арсенала" в 60 млн. фунтов по Кайседо, после чего Мойсес выразил свое недовольство через официальное заявление и оказался отлучен от команды до конца января.

Ранее "чайки" также отказались продать 21-летнего эквадорца, который сейчас получает 15,000 фунтов в неделю, в "Челси" за 55 млн. фунтов.

Как сообщает The Independent, "Брайтон" не хочет продавать Кайседо, установив за свою звезду заградительную цену. "Арсеналу" или "Челси" придется раскошелиться на 90 млн. фунтов, чтобы заполучить Мойсеса в январе.


Метки Арсенал, Брайтон, Кайседо, Челси

Автор mihajlo   

Дата 28.01.2023 21:00

Количество просмотров Просмотров: 816

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  1. hammersmith 28.01.2023 21:56 # hammersmith
    Норм цена для говноедси фс

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  2. bangladesh 28.01.2023 21:55 # bangladesh
    за любого среднего игрока сыгравшего пару хороших матчей уже просят под сотку - спасибо ноунейм мешкам за подогретый ТР, сыновья шлюх.

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  3. soloviev 28.01.2023 21:52 # soloviev
    Бедный пацан, 15к получает, ещё и вероятным чемпионом не станет, а летом навряд ли будут за него такие битвы

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  4. closer 28.01.2023 21:37 # closer
    Не лахи

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  5. chr1s8rown 28.01.2023 21:21 # chr1s8rown
    Гандон пенсы задирали цены до потолка

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  6. chelsea-69 28.01.2023 21:04 # chelsea-69
    Он чё блять, российский газ чтоле

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