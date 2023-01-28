"Брайтон" продаст Кайседо только за 90 млн. фунтов

Только сумма в 90 миллионов фунтов заставит "Брайтон" отпустить своего полузащитника Мойсеса Кайседо в зимнее трансферное окно.

На текущей неделе "Брайтон" отклонил предложение "Арсенала" в 60 млн. фунтов по Кайседо, после чего Мойсес выразил свое недовольство через официальное заявление и оказался отлучен от команды до конца января.



Ранее "чайки" также отказались продать 21-летнего эквадорца, который сейчас получает 15,000 фунтов в неделю, в "Челси" за 55 млн. фунтов.



Как сообщает The Independent, "Брайтон" не хочет продавать Кайседо, установив за свою звезду заградительную цену. "Арсеналу" или "Челси" придется раскошелиться на 90 млн. фунтов, чтобы заполучить Мойсеса в январе.