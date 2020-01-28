Тен Хаг отрицает, что Магуайр является его пятым выбором в центре обороны

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг отрицает, что Харри Магуайр является его только пятым выбором на позиции центрального защитника.

В этом сезоне 29-летний Магуайр сыграл только 15 матчей за "Юнайтед" во всех соревнованиях, а в рамках Премьер-Лиги лишь четырежды выходил в стартовом составе.



Однако перед матчем Кубка Англии против "Рединга" Тен Хаг отказался подтвердить, что Магуайр находится за спиной у Рафаэля Варана, Лисандро Мартинеса, Виктора Линделефа и Люка Шоу. Эрик верит, что Харри по силам изменить свою ситуацию.



"Нет, он не пятый выбор. Но это зависит от него. Должен сказать, он очень хорошо тренируется, проявляет свое мастерство, и это именно то, что я ожидаю от всех игроков в команде".



"Он должен сражаться за свое место, и ситуация может быстро измениться, порой — очень быстро. Он прибавляет".



"Это неправда, что я никогда не доверяю ему в важных матчах. Он должен был играть после Чемпионата Мира, но заболел. Я ничего не могу с этим поделать, и он знает это. Затем команда набрала хорошую форму, и он вынужден ждать своего шанса", — цитирует Тен Хага The Guardian.