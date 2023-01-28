"Лестер" предложил 20 млн. фунтов за Харрисона

"Лестер" предложил 20 миллионов фунтов за вингера "Лидса" Джека Харрисона.

В это трансферное окно "Лестер" пока совершил лишь одно приобретение, укрепив левый фланг обороны с помощью Виктора Кристиансена из "Копенгагена".



Однако близость к зоне вылета Премьер-Лиги подталкивает "лис" к дальнейшим покупкам, и The Athletic утверждает, что клуб с "Кинг Пауэр" пытается заполучить 26-летнего Харрисона.



У Джека, который ранее днем отметился потрясающим голом с дистанции в матче Кубка Лиги против "Аккрингтона", остается только один год по контракту, и это может подтолкнуть "Лидс" к продаже своей звезды.



Ранее Харрисоном также интересовался "Ньюкасл", однако "сороки" находятся на пороге приобретения Энтони Гордона из "Эвертона" за 45 млн. фунтов, а потому едва ли будут вступать в борьбу за Джека.