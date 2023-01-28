"Лидс" выиграл борьбу за Маккенни

"Лидс" выиграл борьбу за полузащитника "Ювентуса" и сборной США Уэстона Маккенни.

Ранее в январе Маккенни сватали в "Арсенал" и "Тоттенхэм", однако Daily Mail утверждает, что главными конкурентами "Лидса" в борьбе за Уэстона оказались "Ноттингем Форест" и "Фулхэм".



"Лидсу" удалось опередить конкурентов, совершив прорыв в переговорах с "Ювентусом" насчет 24-летнего американца в предыдущие 24 часа.



Ожидается, что теперь клуб с "Элланд Роуд" возьмет Маккенни в аренду до конца сезона 2022/23 с опцией выкупа за 30 миллионов фунтов.



Уэстон сыграл 70 матчей за "Ювентус" после своего перехода из "Шальке-04" в 2020 году, забив девять голов.



Маккенни является большим универсалом и способен сыграть на нескольких позициях в полузащите, а также справа в обороне.