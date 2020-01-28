Тен Хаг — о преображении Рэшфорда: "Я не Гарри Поттер!"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг заявил, что преображение нападающего Маркуса Рэшфорда в этом сезоне не является волшебством.

25-летний Рэшфорд наколотил уже 18 голов за "Юнайтед" в этом сезоне, включая 10 в 10 последних матчах. Также Маркус трижды отличился за сборную Англии на Чемпионате Мира в Катаре.



Однако Тен Хаг считает, что столь впечатляющее преображение Рэшфорда — это прежде всего заслуга самого Маркуса, который восстановил свою уверенность в себе после провального прошлого сезона.



"Я не Гарри Поттер! Просто дело в уверенности. Каждый игрок должен обладать собственной уверенностью в себе. Он сражался ради этого, он вкладывался в это".



"Конечно, мы с моим тренерским штабом устанавливаем структуры, особенно в плане игровых действий. Эта рутина ему необходима, чтобы выходить на правильные позиции".



"Но в конце концов это зависит от самого игрока, и когда игрок обладает этой уверенностью, тогда он может играть в свой лучший футбол. Я убежден насчет этого, учитывая то, как мы работаем. Стиль игры — это самое важное, но также имеют значение окружение и культура".



"Очевидно, что в данный момент Маркус находится в очень хорошей форме. Думаю, день за днем, тренировка за тренировкой, матч за матчем эффект от рутинных действий начинает обнаруживать себя", — цитирует Тен Хага The Telegraph.