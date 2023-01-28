Джеймс и Чилуэлл могут сыграть против "Фулхэма"

Крайние защитники "Челси" Рис Джеймс и Бен Чилуэлл могут вернуться на футбольное поле в матче Премьер-Лиги против "Фулхэма" в следующую пятницу.

Напомним, Джеймс отсутствует с 27 декабря, когда в матче Премьер-Лиги против "Борнмута" — первом для Риса матче после травмы колена — у него случился рецидив.



Что касается Чилуэлла, то он надорвал заднюю поверхность бедра еще в матче Лиги Чемпионов против загребского "Динамо" в начале ноября.



The Telegraph может подтвердить, что 23-летний Джеймс уже полностью восстановился и надеется получить место в стартовом составе "Челси" на предстоящее дерби.



В то же время 26-летний Чилуэлл лишь может рассчитывать на выход со скамейки запасных против "Фулхэма".