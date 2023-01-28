Джеймс и Чилуэлл могут сыграть против "Фулхэма"

Рис Джеймс и Бен Чилуэлл Крайние защитники "Челси" Рис Джеймс и Бен Чилуэлл могут вернуться на футбольное поле в матче Премьер-Лиги против "Фулхэма" в следующую пятницу.

Напомним, Джеймс отсутствует с 27 декабря, когда в матче Премьер-Лиги против "Борнмута" — первом для Риса матче после травмы колена — у него случился рецидив.

Что касается Чилуэлла, то он надорвал заднюю поверхность бедра еще в матче Лиги Чемпионов против загребского "Динамо" в начале ноября.

The Telegraph может подтвердить, что 23-летний Джеймс уже полностью восстановился и надеется получить место в стартовом составе "Челси" на предстоящее дерби.

В то же время 26-летний Чилуэлл лишь может рассчитывать на выход со скамейки запасных против "Фулхэма".


Метки Джеймс, травмы, Челси, Чилуэлл

Автор mihajlo   

Дата 28.01.2023 16:00

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  1. yamateh 28.01.2023 17:16 # yamateh
    фулхэма ждет е6алочка тогда

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  2. division 28.01.2023 17:00 # division
    Лучшие крайки АПЛ без вопросов

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  3. farot 28.01.2023 16:28 # farot
    императоры

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