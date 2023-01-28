Кайседо отстранен от тренировок с "Брайтоном"

Мойсес Кайседо "Брайтон" отстранил полузащитника Мойсеса Кайседо от тренировок до закрытия зимнего трансферного окна.

Напомним, накануне вечером Кайседо в официальном заявлении сообщил, что хочет использовать "великолепную возможность", отреагировав этим на отклоненное "Брайтоном" предложение "Арсенала" о его покупке в 60 миллионов фунтов.

Как сообщает BBC, поступок Кайседо не поколебал позицию "Брайтона". "Чайки" продолжают настаивать, что 21-летний игрок сборной Эквадора не покинет клуб в январе.

"Брайтон" даже сказал Кайседо держаться подальше от тренировочной базы клуба до трансферного дедлайна в следующий вторник.

Это решение означает, что Мойсес пропустит воскресный матч команды Роберто Де Дзерби против "Ливерпуля" в рамках 5-го раунда Кубка Англии.


Метки Арсенал, Брайтон, Кайседо

Автор mihajlo   

Дата 28.01.2023 15:00

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