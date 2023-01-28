Кайседо отстранен от тренировок с "Брайтоном"

"Брайтон" отстранил полузащитника Мойсеса Кайседо от тренировок до закрытия зимнего трансферного окна.

Напомним, накануне вечером Кайседо в официальном заявлении сообщил, что хочет использовать "великолепную возможность", отреагировав этим на отклоненное "Брайтоном" предложение "Арсенала" о его покупке в 60 миллионов фунтов.



Как сообщает BBC, поступок Кайседо не поколебал позицию "Брайтона". "Чайки" продолжают настаивать, что 21-летний игрок сборной Эквадора не покинет клуб в январе.



"Брайтон" даже сказал Кайседо держаться подальше от тренировочной базы клуба до трансферного дедлайна в следующий вторник.



Это решение означает, что Мойсес пропустит воскресный матч команды Роберто Де Дзерби против "Ливерпуля" в рамках 5-го раунда Кубка Англии.