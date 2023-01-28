Моуриньо хочет возглавить "Челси" в третий раз
Главный тренер "Ромы" Жозе Моуриньо хочет вернуться в Премьер-Лигу на следующий сезон и рассматривает "Челси" своим идеальным направлением.
Сейчас Моуриньо проводит свой второй сезон в "Роме", однако Жозе испытывает разочарование из-за сложной финансовой ситуации в итальянском клубе.
В прошлом сезоне Моуриньо выиграл Лигу Конференций, но недостаточные ресурсы не позволяют Жозе развивать команду и сражаться за титул Серии А.
Кроме того, жена и дети Моуриньо по-прежнему живут в Лондоне, а к Премьер-Лиге у 60-летнего португальца всегда было особенное отношение.
Как утверждает Daily Mail, представители Моуриньо уже дали понять "Челси", что Жозе будет заинтересован в возвращении на "Стэмфорд Бридж", если "синие" откажутся от услуг Грэма Поттера.
Ранее в своей карьере Моуриньо провел два периода в "Челси", а также возглавлял "Тоттенхэм".
28.01.2023 14:00
Просмотров: 1510
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Ранее в своей карьере Моуриньо провел два периода в "Челси", а также возглавлял "Тоттенхэм".
Он в Англии ещё МЮ тренировал и даже пару кубков с ними умудрился взять. Ну это так, к слову.
(ответить)
КОРОЛЬ!!!
(ответить)
особливый без денег ничто... в Роме сложная финансовая ситуация, недостаточные ресурсы не позволяют развивать команду т.е. развивать это просто купить готовое... а в Челси новый абрамович "развивает" налево и направо... особливый тут как тут готов "развивать" чужое бабло... дайте новому коучу пару, тройку лет и он поставит команду и на долго...
(ответить)
Я буду рад)…Тем более возвращается его футбол …
(ответить)
хуже 10 места он точно не будет
(ответить)
Не, не надо. А то пенсы и вправду смогут что-то выиграть с этим сумасбродным пендосом на владельце. Пусть Поттер помучается, потом какого-нибудь Марку Сильву возьмут и тд. Короче поржём.
(ответить)
Соре братишка, но тут светит 10 место и дон с курятника на подходе
(ответить)
Жозе давно уже не тот. Тактически и ментально остался в середине "нулевых". Сейчас и футбол другой, и конкуренты используют самые передовые тактические наработки, а игру Жозе строит так, как он это делал в начале своей карьеры. Чем-то по характеру напоминает Роналду. Тоже из-за своего эго и инфантильности не учится и не развивается в новых обстоятельствах.
(ответить)
Зная нынешнее безумное время и сумасбродство владельцев фут-ых клубов, не удивлюсь возвращению Моура в стан Пенсыльвании. До сих пор лучший тренер Пенсов, несмотря на его небольшое тренерство в VARенхэме.
По сути, у него осталось одно большое незаконченное дело в Челси - это Лига Чемпионов. Может и покорит в 3 заход этот топовый кубок
(ответить)
Было бы просто супер
(ответить)
Ахахах..
Без шуток я Жозе всегда рад. Он наш.
(ответить)
Супер история
(ответить)
Бог любит троицу.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий