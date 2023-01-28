Моуриньо хочет возглавить "Челси" в третий раз

Главный тренер "Ромы" Жозе Моуриньо хочет вернуться в Премьер-Лигу на следующий сезон и рассматривает "Челси" своим идеальным направлением.

Сейчас Моуриньо проводит свой второй сезон в "Роме", однако Жозе испытывает разочарование из-за сложной финансовой ситуации в итальянском клубе.



В прошлом сезоне Моуриньо выиграл Лигу Конференций, но недостаточные ресурсы не позволяют Жозе развивать команду и сражаться за титул Серии А.



Кроме того, жена и дети Моуриньо по-прежнему живут в Лондоне, а к Премьер-Лиге у 60-летнего португальца всегда было особенное отношение.



Как утверждает Daily Mail, представители Моуриньо уже дали понять "Челси", что Жозе будет заинтересован в возвращении на "Стэмфорд Бридж", если "синие" откажутся от услуг Грэма Поттера.



Ранее в своей карьере Моуриньо провел два периода в "Челси", а также возглавлял "Тоттенхэм".