Моуриньо хочет возглавить "Челси" в третий раз

Жозе Моуриньо Главный тренер "Ромы" Жозе Моуриньо хочет вернуться в Премьер-Лигу на следующий сезон и рассматривает "Челси" своим идеальным направлением.

Сейчас Моуриньо проводит свой второй сезон в "Роме", однако Жозе испытывает разочарование из-за сложной финансовой ситуации в итальянском клубе.

В прошлом сезоне Моуриньо выиграл Лигу Конференций, но недостаточные ресурсы не позволяют Жозе развивать команду и сражаться за титул Серии А.

Кроме того, жена и дети Моуриньо по-прежнему живут в Лондоне, а к Премьер-Лиге у 60-летнего португальца всегда было особенное отношение.

Как утверждает Daily Mail, представители Моуриньо уже дали понять "Челси", что Жозе будет заинтересован в возвращении на "Стэмфорд Бридж", если "синие" откажутся от услуг Грэма Поттера.

Ранее в своей карьере Моуриньо провел два периода в "Челси", а также возглавлял "Тоттенхэм".


Метки Моуриньо, Рома, тренеры, Челси

Автор mihajlo   

Дата 28.01.2023 14:00

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Последние комментарии:




  1. suddenly 28.01.2023 15:44 # suddenly
    Ранее в своей карьере Моуриньо провел два периода в "Челси", а также возглавлял "Тоттенхэм".

    Он в Англии ещё МЮ тренировал и даже пару кубков с ними умудрился взять. Ну это так, к слову.

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  2. mancityman 28.01.2023 15:34 # mancityman
    КОРОЛЬ!!!

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  3. kojan 28.01.2023 15:29 # kojan
    особливый без денег ничто... в Роме сложная финансовая ситуация, недостаточные ресурсы не позволяют развивать команду т.е. развивать это просто купить готовое... а в Челси новый абрамович "развивает" налево и направо... особливый тут как тут готов "развивать" чужое бабло... дайте новому коучу пару, тройку лет и он поставит команду и на долго...

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  4. chelsealondon 28.01.2023 15:11 # chelsealondon
    Я буду рад)…Тем более возвращается его футбол …

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  5. askarko 28.01.2023 14:54 # askarko
    хуже 10 места он точно не будет

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  6. sausage 28.01.2023 14:43 # sausage
    Не, не надо. А то пенсы и вправду смогут что-то выиграть с этим сумасбродным пендосом на владельце. Пусть Поттер помучается, потом какого-нибудь Марку Сильву возьмут и тд. Короче поржём.

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  7. meshuggah 28.01.2023 14:40 # meshuggah
    Соре братишка, но тут светит 10 место и дон с курятника на подходе

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  8. empry 28.01.2023 14:33 # empry
    Жозе давно уже не тот. Тактически и ментально остался в середине "нулевых". Сейчас и футбол другой, и конкуренты используют самые передовые тактические наработки, а игру Жозе строит так, как он это делал в начале своей карьеры. Чем-то по характеру напоминает Роналду. Тоже из-за своего эго и инфантильности не учится и не развивается в новых обстоятельствах.

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  9. staryi-eblan 28.01.2023 14:26 # staryi-eblan
    Зная нынешнее безумное время и сумасбродство владельцев фут-ых клубов, не удивлюсь возвращению Моура в стан Пенсыльвании. До сих пор лучший тренер Пенсов, несмотря на его небольшое тренерство в VARенхэме.

    По сути, у него осталось одно большое незаконченное дело в Челси - это Лига Чемпионов. Может и покорит в 3 заход этот топовый кубок

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  10. heyoung 28.01.2023 14:23 # heyoung
    Было бы просто супер

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  11. ganinilyha 28.01.2023 14:18 # ganinilyha
    Ахахах..
    Без шуток я Жозе всегда рад. Он наш.

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  12. theo-zm 28.01.2023 14:17 # theo-zm
    Супер история

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  13. krolik 28.01.2023 14:03 # krolik
    Бог любит троицу.

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