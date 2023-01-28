Пол Митчелл может стать новым спортивным директором "Ливерпуля"

Спортивный директор "Монако" Пол Митчелл может перейти на аналогичную должность в "Ливерпуль".

Напомним, "Ливерпуль" был вынужден начать поиски нового спортивного директора после того, как Джулиан Уорд принял решение покинуть свой пост.



При этом сам Уорд трудится спортивным директором только с мая 2022, когда он заступил на место Майкла Эдвардса, заместителем которого он ранее был.



Как сообщает Liverpool Echo, занять место Уорда может Митчелл, который поработал в "МК Донс", "Саутгемптоне", "Тоттенхэме" и "РБ Лейпциг", а с 2020 года трудится в "Монако".



Митчелл достиг определенных успехов в каждом из своих клубов. Например, для "Монако" Пол заработал свыше 100 миллионов фунтов, продав Орельена Тчуамени и Бенуа Бадиашиле в "Реал" и "Челси", соответственно.



Митчелла также сватали в "Челси" и "Манчестер Юнайтед", однако ранее в этом сезоне 41-летний англичанин исключил свой уход из "Монако".