Дзаньоло отказал "Борнмуту"

Николо Дзаньоло Атакующий полузащитник "Ромы" Николо Дзаньоло отверг интерес "Борнмута".

Ранее в январе интерес к Дзаньоло также проявлял "Тоттенхэм", однако "Борнмут" оказался расторопнее и даже отправил свою делегацию в Италию на переговоры по Николо.

Как сообщает Sky Sports, "Борнмут" предложил Дзаньоло выгодный контракт с повышением зарплаты, однако Николо отказал "вишенкам" и дал понять, что перейдет только в клуб, выступающий в еврокубках.

"Рома" пришла в ярость из-за сорвавшегося трансфера и даже готова принять дисциплинарные санкции в отношении чересчур разборчивого 23-летнего итальянца.


Метки Борнмут, Дзаньоло, Рома

Автор mihajlo   

Дата 28.01.2023 12:00

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