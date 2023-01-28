Дзаньоло отказал "Борнмуту"
Атакующий полузащитник "Ромы" Николо Дзаньоло отверг интерес "Борнмута".
Ранее в январе интерес к Дзаньоло также проявлял "Тоттенхэм", однако "Борнмут" оказался расторопнее и даже отправил свою делегацию в Италию на переговоры по Николо.
Как сообщает Sky Sports, "Борнмут" предложил Дзаньоло выгодный контракт с повышением зарплаты, однако Николо отказал "вишенкам" и дал понять, что перейдет только в клуб, выступающий в еврокубках.
"Рома" пришла в ярость из-за сорвавшегося трансфера и даже готова принять дисциплинарные санкции в отношении чересчур разборчивого 23-летнего итальянца.
28.01.2023 12:00
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