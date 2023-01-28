Мойес не собирается отпускать Антонио из "Вест Хэма"

Главный тренер "Вест Хэма" Дэвид Мойес заявил, что не собирается отпускать нападающего Мичейла Антонио в январе.

Антонио выступает за "Вест Хэм" с 2015 года, однако этот сезон складывается неважно для Мичейла, который на днях признал, что "ничего не исключает" касательно трансфера в январе.



32-летний игрок сборной Ямайки также сказал, что уже контактирует с другими клубами, однако у Мойеса совсем другие планы.



"Он сказал это, но у нас нет намерений что-либо предпринимать".



"Иногда игроки выбирают вести себя таким образом, некоторые из них хотят уйти. Но в данный момент мы хотим обладать им здесь, мы хотим, чтобы он играл хорошо и забивал голы. Мы рады обладать им", — цитирует Мойеса BBC.