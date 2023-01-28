Санчо готов сыграть за МЮ впервые с октября

Долгожданное возвращение вингера "Манчестер Юнайтед" Джейдона Санчо на футбольное поле должно состояться в матче Кубка Англии против "Рединга" в субботу.

22-летний Санчо, третий самый дорогой английский футболист всех времен, не играет за "Юнайтед" с матча Премьер-Лиги против "Челси" 22 октября.



Столь длительное отсутствие не связано с травмой — Джейдон находился в настолько ужасном физическом и психологическом состоянии, что главный тренер "красных дьяволов" Эрик Тен Хаг отстранил его от первой команды.



Санчо даже пропустил тренировочный сбор "Юнайтед" в Испании во время паузы на ЧМ-2022, вместо этого поехав на родину Тен Хага, Голландию, заниматься по индивидуальной программе.



Ранее в январе Джейдон вернулся на базу в Каррингтон, а в минувший вторник приступил к занятиям в общей группе.



"Он тренируется с командой, и мы посмотрим. Но он прибавляет, он делает правильные шаги, и мы примем решение после тренировки".



"Как я и сказал, он возвращается, он делает шаги, он вернулся в общую группу, и нам нужно посмотреть, когда он будет готов снова участвовать в матчах", — цитирует Тен Хага Evening Standard.