Трансфер Джексона в "Борнмут" сорвался

Переход вингера "Вильярреала" Николя Джексона в "Борнмут" сорвался по медицинским причинам.

Ранее на текущей неделе "Вильярреал" согласился отпустить Джексона в "Борнмут" за 23 миллиона евро (20.3 млн. фунтов).



Однако у медицинского штаба "вишенок" появились большие сомнения после изучения травмы задней поверхности бедра Николя.



И хотя "Вильярреал" ожидает, что Джексон сможет вернуться на футбольное поле уже 10 февраля, доктора "Боррнмута" склоняются к тому, что 21-летний сенегалец пропустит весь следующий месяц.



Как бы то ни было, сделки не будет, и теперь Джексон, которым также интересовался "Саутгемптон", останется в "Вильярреале", сообщает talkSPORT.