Трансфер Джексона в "Борнмут" сорвался
Переход вингера "Вильярреала" Николя Джексона в "Борнмут" сорвался по медицинским причинам.
Ранее на текущей неделе "Вильярреал" согласился отпустить Джексона в "Борнмут" за 23 миллиона евро (20.3 млн. фунтов).
Однако у медицинского штаба "вишенок" появились большие сомнения после изучения травмы задней поверхности бедра Николя.
И хотя "Вильярреал" ожидает, что Джексон сможет вернуться на футбольное поле уже 10 февраля, доктора "Боррнмута" склоняются к тому, что 21-летний сенегалец пропустит весь следующий месяц.
Как бы то ни было, сделки не будет, и теперь Джексон, которым также интересовался "Саутгемптон", останется в "Вильярреале", сообщает talkSPORT.
28.01.2023 09:00
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