"Арсенал" потерял Партея с травмой
Полузащитник "Арсенала" Томас Партей был отправлен на МРТ-обследование после матча Кубка Англии против "Манчестер Сити".
Проигранный "канонирами" матч 4-го раунда Кубка Англии на "Этихад" накануне (1:0) был завершен для Партея в перерыве, когда он уступил свое место на поле Альберу Самби Локонге.
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета не стал уточнять характер повреждения, но призвал дождаться вердикта докторов насчет 29-летнего ганца.
"Он почувствовал некоторый дискомфорт, который становился все хуже и хуже. Ему не было комфортно продолжать игру. Завтра он пройдет МРТ-обследование, и там посмотрим".
"В данный момент мы лишены Мо (Эльнени) из-за травмы. Мы не можем поставить его на ноги. Самби вышел и был неплох".
"Это правда, что Томас оказывает большое влияние на игру и обладает большим характером. Нам не хватало его во втором тайме", — цитирует Артету Sky Sports.
28.01.2023 08:00
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Последние комментарии:
На кой было выставлять основу, в ненужном кубке еще и против самого сильного оппонента. У нас нет скамейки как у Сити, где на каждую позицию игрок такого же калибра. С такой скамейкой, чтобы выиграть АПЛ с такой скамейкой, отказаться надо от всех кубков, включая ЛЕ. Лестеру в 2016 году, помогло то что они не разрывались между кубками а выбрали АПЛ.
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мля, ну это пизнец. там вроде Кайседо прощается с болельщиками, но пока он вольется что делать.
Уайта наигрывать или Кивиора. Мб Зину.
Нехорошие новости конечно.
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Вуахахахах))))
Кабзда этим заднеприводным, скоро скатятся с первого места.
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Ноу Пати - ноу трофи
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привычная вторая половина сезона начался для арсенала
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пати не будет
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Дежавю
Такое было в год когда мы потеряли бразила Желберту.
И тот сезон мы должны были брать
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Если реально что то серьезное то надо брать что то сносное на замену срочно. В противном случае мы не в гонке...
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на парти весь центр держится, ето большая потеря для гунеров
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