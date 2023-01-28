"Арсенал" потерял Партея с травмой

Полузащитник "Арсенала" Томас Партей был отправлен на МРТ-обследование после матча Кубка Англии против "Манчестер Сити".

Проигранный "канонирами" матч 4-го раунда Кубка Англии на "Этихад" накануне (1:0) был завершен для Партея в перерыве, когда он уступил свое место на поле Альберу Самби Локонге.



Главный тренер "Арсенала" Микель Артета не стал уточнять характер повреждения, но призвал дождаться вердикта докторов насчет 29-летнего ганца.



"Он почувствовал некоторый дискомфорт, который становился все хуже и хуже. Ему не было комфортно продолжать игру. Завтра он пройдет МРТ-обследование, и там посмотрим".



"В данный момент мы лишены Мо (Эльнени) из-за травмы. Мы не можем поставить его на ноги. Самби вышел и был неплох".



"Это правда, что Томас оказывает большое влияние на игру и обладает большим характером. Нам не хватало его во втором тайме", — цитирует Артету Sky Sports.