"Арсенал" потерял Партея с травмой

Томас Партей Полузащитник "Арсенала" Томас Партей был отправлен на МРТ-обследование после матча Кубка Англии против "Манчестер Сити".

Проигранный "канонирами" матч 4-го раунда Кубка Англии на "Этихад" накануне (1:0) был завершен для Партея в перерыве, когда он уступил свое место на поле Альберу Самби Локонге.

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета не стал уточнять характер повреждения, но призвал дождаться вердикта докторов насчет 29-летнего ганца.

"Он почувствовал некоторый дискомфорт, который становился все хуже и хуже. Ему не было комфортно продолжать игру. Завтра он пройдет МРТ-обследование, и там посмотрим".

"В данный момент мы лишены Мо (Эльнени) из-за травмы. Мы не можем поставить его на ноги. Самби вышел и был неплох".

"Это правда, что Томас оказывает большое влияние на игру и обладает большим характером. Нам не хватало его во втором тайме", — цитирует Артету Sky Sports.


Метки Арсенал, Партей, травмы

Автор mihajlo   

Дата 28.01.2023 08:00

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Все комментарии к этой новости

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Последние комментарии:




  1. desert-eagle 28.01.2023 09:04 # desert-eagle
    На кой было выставлять основу, в ненужном кубке еще и против самого сильного оппонента. У нас нет скамейки как у Сити, где на каждую позицию игрок такого же калибра. С такой скамейкой, чтобы выиграть АПЛ с такой скамейкой, отказаться надо от всех кубков, включая ЛЕ. Лестеру в 2016 году, помогло то что они не разрывались между кубками а выбрали АПЛ.

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  2. easports 28.01.2023 08:52 # easports
    мля, ну это пизнец. там вроде Кайседо прощается с болельщиками, но пока он вольется что делать.
    Уайта наигрывать или Кивиора. Мб Зину.
    Нехорошие новости конечно.

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  3. chelsea88 28.01.2023 08:41 # chelsea88
    Вуахахахах))))
    Кабзда этим заднеприводным, скоро скатятся с первого места.

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  4. apl-nash 28.01.2023 08:35 # apl-nash
    Ноу Пати - ноу трофи

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  5. letonred 28.01.2023 08:34 # letonred
    привычная вторая половина сезона начался для арсенала

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  6. hammersmith 28.01.2023 08:28 # hammersmith
    пати не будет

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  7. theo-zm 28.01.2023 08:15 # theo-zm
    Дежавю
    Такое было в год когда мы потеряли бразила Желберту.
    И тот сезон мы должны были брать

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  8. redwhitegun 28.01.2023 08:12 # redwhitegun
    Если реально что то серьезное то надо брать что то сносное на замену срочно. В противном случае мы не в гонке...

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  9. true-manc 28.01.2023 08:10 # true-manc
    на парти весь центр держится, ето большая потеря для гунеров

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