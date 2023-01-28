Кайседо потребовал отпустить его в "Арсенал"
Полузащитник "Брайтона" Мойсес Кайседо официально попросил свой клуб о трансфере, причем сделал это публично.
Напомним, накануне стало известно, что "Брайтон" отклонил предложение "Арсенала" в 60 миллионов фунтов о покупке Кайседо.
Реакция Мойсеса не заставила себя ждать. 21-летний эквадорец дал ясно понять, что хочет перейти к "канонирам".
"Я благодарен мистеру Блуму и "Брайтону" за возможность оказаться в Премьер-Лиге, и я чувствую, что всегда старался изо всех сил ради них. Я всегда играл в футбол с улыбкой и сердцем".
"Я вырос в бедной семье в Санта-Доминго и был самым молодым из 10 братьев и сестер. Я всегда мечтал стать самым известным игроком в истории Эквадора".
"Я горжусь тем, что могу принести рекордные деньги "Брайтону". Это позволило бы им реинвестировать их в состав и помочь клубу продолжать быть успешным".
"Болельщики пустили меня в свои сердца, и они всегда будут в моем сердце, поэтому я надеюсь, они смогут понять, почему я хочу использовать эту великолепную возможность", — говорится в заявлении Кайседо.
28.01.2023 07:00
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