Триппьер продлил контракт с "Ньюкаслом" до 2025 года

Защитник "Ньюкасла" Киран Триппьер продлил свой контракт с клубом до 2025 года.

Триппьер выступает за "Ньюкасл" после своего перехода из "Атлетико" в январе 2021. Тот трансфер от действующих чемпионов Ла Лиги к аутсайдеру Премьер-Лиги вызывал много вопросов.



Однако Триппьер помог "Ньюкаслу" уверенно решить задачу по выживанию в Премьер-Лиге в прошлом сезоне, а в этой кампании Киран сражается с резко окрепшими "сороками" за попадание в Лигу Чемпионов.



32-летний англичанин утвердился ключевым игроком команды Эдди Хау и сейчас является частью лучшей обороны в этом сезоне Премьер-Лиги.

"Я абсолютно доволен продлить свой контракт здесь. Я должен поблагодарить тренера, владельцев, фанатов и своих партнеров по команде".



"Когда я только пришел сюда, они так хорошо меня приняли, и я хочу помочь клубу достичь более важных вещей. Это приятный момент для нас, игроков, и я бы не променял это место ни на какое другое", — сообщил Триппьер.