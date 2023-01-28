"Сити" выбил "Арсенал" из Кубка Англии

Натан Аке Гол Натана Аке позволил "Манчестер Сити" одержать победу 1:0 над "Арсеналом" и выйти в 5-й раунд Кубка Англии.

В первом тайме матча на "Этихад" мяч лучше держался у хозяев, однако гости выглядели опаснее. Лучший момент у "канониров" на 21-й минуте имел Леандро Троссард, пробивая с острого угла из пределов штрафной, однако Штефан Ортега свою команду выручил.

Удары "горожан" были преимущественно неточными, включая опаснейшую попытку Кевина Де Брюйне закрутить мяч в дальний угол ворот.

Команды очень бодро начали второй тайм. Затем темп стал затухать, а на 64-й минуте случился гол. Хулиан Альварес с дистанции пробил в штангу, но мяч на левом краю штрафной подхватил Грилиш. Джек принялся топтаться на месте, после чего сделал короткий пас на Натака Аке, а тот закатил снаряд в дальний нижний угол ворот — 1:0.

Попытки "Арсенала" отыграться оказались довольно робкими. Пару пар "канониры" напрягли Ортегу, но осязаемого штурма устроить не смогли.

Возможно, так будет лучше для обеих команд. "Арсенал" сосредоточится на борьбе за титул Премьер-Лиги, а "Сити" сохранил возможность поживиться трофеем.

"Манчестер Сити" — "Арсенал" — 1:0 (0:0)

Гол: Аке 64.

"Манчестер Сити": Ортега, Льюис (Уолкер 58), Стоунс (Лапорт 45), Аканджи, Аке, Родри, Де Брюйне (Силва 75), Гюндоган, Махрез (Альварес 58), Грилиш, Холанд.

"Арсенал": Тернер, Томиясу, Холдинг (Салиба 45), Габриэль, Тирни (Зинченко 66), Виейра, Партей (Локонга 45), Джака, Сака (Эдегор 74), Нкетиа, Троссард (Мартинелли 66).

Предупреждения: Гюндоган — Холдинг, Зинченко.


Метки Арсенал, Кубок Англии, Манчестер Сити, обзор матча

Автор mihajlo   

Дата 28.01.2023 00:55

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Последние комментарии:




  1. lexa-arsenal 28.01.2023 01:55 # lexa-arsenal
    28.01.2023 01:41 #
    redwhitegun

    Его рассуждения это пиздаболия чистой воды. Когда он мне первый раз такую хуйню зарядил я не поленился и накидал ему свои комменты здесь за каждые из последних пяти лет(благо почта помнит все уведомления об ответах с фапла)

    Источник: http://fapl.ru/posts/98233/?c=1#c7715000

    Ахххаха х, оруууууууууу

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  2. narcot 28.01.2023 01:53 # narcot
    Сракера обоссали))

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  3. lexa-arsenal 28.01.2023 01:40 # lexa-arsenal
    У сита будет трофей победа над Арсеналом

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  4. thegodfather 28.01.2023 01:37 # thegodfather
    какой же челси будет в роте6ический в следующем сезоне...мама дарагая....

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  5. bembo 28.01.2023 01:35 # bembo
    Лучшие игроки "Челси" в этом сезоне АПЛ по рейтингу Whoscored (10+ матчей):

    &#8419; Кепа - 7.21
    &#8419; Тиаго Силва - 7.06
    &#8419; Мэйсон Маунт - 6.87
    &#8419; Кай Хаверц - 6.80
    &#8419; Калиду Кулибали - 6.75

    У Кепы самый высокий рейтинг среди всех вратарей АПЛ.



    Чета ору уехехехехехехехехе

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  6. takernotagiver 28.01.2023 01:27 # takernotagiver
    Холланд что-то даже с Холдингом не мог справиться) Холдинг еще тот привозила

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  7. bembo 28.01.2023 01:27 # bembo
    Челси
    сьогодні о 1:23
    Мойзес Кайседо выпустил официальное заявление, где попросил "Брайтон" отпустить его.

    "Буду гордиться, если принесу "Брайтону" рекордную сумму трансфера, которую они смогут инвестировать в состав, что поможет им продолжать добиваться успеха".

    "Надеюсь, фанаты поймут, почему я хочу воспользоваться этой невероятной возможностью".


    Чупси или арс!?

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  8. lexa-arsenal 28.01.2023 01:19 # lexa-arsenal
    Нехило сегодня фартануло сити, судьи свтстели в их пользу

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  9. takernotagiver 28.01.2023 01:17 # takernotagiver
    Канониры чемпионы! Пенсы - лузеры

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  10. lexa-arsenal 28.01.2023 01:16 # lexa-arsenal
    Показать что с локонгой пиздец а не атака
    Потренькаться перед очной встречей

    Артета норм использовал сито а те рады вылететь чуть позже.

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  11. thegodfather 28.01.2023 01:16 # thegodfather
    я посмотрел нарезочки с гюсто и могу сказать уверенно: гюсто вые6ет вротебаную ггшню.
    скриньте

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  12. madchester 28.01.2023 01:11 # madchester
    Наконец то пидорасов отодрали.

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  13. takernotagiver 28.01.2023 01:11 # takernotagiver
    Артурик - сказочный долбаеб. Нафантазировал себе, что всех собирает. А на деле только его и ебут в сухую)

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  14. arsnwenger 28.01.2023 01:10 # arsnwenger
    не неси хуиню если не посмотрел матч

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  15. takernotagiver 28.01.2023 01:08 # takernotagiver
    Хотел бы выиграть Артета, он не за что бы не заменил Парти на Локонгу и Холдинга точно бы не выпускал

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  16. thegodfather 28.01.2023 01:07 # thegodfather
    гюсто наш.
    Я пока не знаю зачем, но могу сказать что это знак свыше.
    Почему вы спросите меня? вот почему!
    http://fapl.ru/users/gusto

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  17. thegodfather 28.01.2023 01:06 # thegodfather
    не за горами потеря арсенолем первого места в апл и позорный вылет из еврокубков, как они и любят

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  18. thegodfather 28.01.2023 01:05 # thegodfather
    да уж, что и говорить, истинный император АКЕ выебал ггшню.
    КОРОЛИ легко и не принужденно вые6али в роте6анных ггшек.
    Арсеноль закончился так и не начавшись.

    ЗЫ троссард это какули, выход мартинелли это лишь подтвердил. Разница огромная

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  19. redwhitegun 28.01.2023 01:05 # redwhitegun
    Обе команды не показали свою лучшую игру, игра +/- равная. Кстати, во время аутов и угловых с правого фланга было отчетливо слышно фанатов, которые кричат: "Аригато Томиясу", "Вперед Букайо", "lexa-arsenal - долбоеб". Кстати по атмосфере как будто дома играли, даже при 0-1 фанатов Арсенала было слышно лучше!)))

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  20. arsnwenger 28.01.2023 01:05 # arsnwenger
    С нормальным составом на изи выиграем, не такой уж и страшный сити

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