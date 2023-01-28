"Сити" выбил "Арсенал" из Кубка Англии
Гол Натана Аке позволил "Манчестер Сити" одержать победу 1:0 над "Арсеналом" и выйти в 5-й раунд Кубка Англии.
В первом тайме матча на "Этихад" мяч лучше держался у хозяев, однако гости выглядели опаснее. Лучший момент у "канониров" на 21-й минуте имел Леандро Троссард, пробивая с острого угла из пределов штрафной, однако Штефан Ортега свою команду выручил.
Удары "горожан" были преимущественно неточными, включая опаснейшую попытку Кевина Де Брюйне закрутить мяч в дальний угол ворот.
Команды очень бодро начали второй тайм. Затем темп стал затухать, а на 64-й минуте случился гол. Хулиан Альварес с дистанции пробил в штангу, но мяч на левом краю штрафной подхватил Грилиш. Джек принялся топтаться на месте, после чего сделал короткий пас на Натака Аке, а тот закатил снаряд в дальний нижний угол ворот — 1:0.
Попытки "Арсенала" отыграться оказались довольно робкими. Пару пар "канониры" напрягли Ортегу, но осязаемого штурма устроить не смогли.
Возможно, так будет лучше для обеих команд. "Арсенал" сосредоточится на борьбе за титул Премьер-Лиги, а "Сити" сохранил возможность поживиться трофеем.
"Манчестер Сити" — "Арсенал" — 1:0 (0:0)
Гол: Аке 64.
"Манчестер Сити": Ортега, Льюис (Уолкер 58), Стоунс (Лапорт 45), Аканджи, Аке, Родри, Де Брюйне (Силва 75), Гюндоган, Махрез (Альварес 58), Грилиш, Холанд.
"Арсенал": Тернер, Томиясу, Холдинг (Салиба 45), Габриэль, Тирни (Зинченко 66), Виейра, Партей (Локонга 45), Джака, Сака (Эдегор 74), Нкетиа, Троссард (Мартинелли 66).
Предупреждения: Гюндоган — Холдинг, Зинченко.
28.01.2023 00:55
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Последние комментарии:
28.01.2023 01:41 #
redwhitegun
Его рассуждения это пиздаболия чистой воды. Когда он мне первый раз такую хуйню зарядил я не поленился и накидал ему свои комменты здесь за каждые из последних пяти лет(благо почта помнит все уведомления об ответах с фапла)
Источник: http://fapl.ru/posts/98233/?c=1#c7715000
Ахххаха х, оруууууууууу
(ответить)
Сракера обоссали))
(ответить)
У сита будет трофей победа над Арсеналом
(ответить)
какой же челси будет в роте6ический в следующем сезоне...мама дарагая....
(ответить)
Лучшие игроки "Челси" в этом сезоне АПЛ по рейтингу Whoscored (10+ матчей):
⃣ Кепа - 7.21
⃣ Тиаго Силва - 7.06
⃣ Мэйсон Маунт - 6.87
⃣ Кай Хаверц - 6.80
⃣ Калиду Кулибали - 6.75
У Кепы самый высокий рейтинг среди всех вратарей АПЛ.
Чета ору уехехехехехехехехе
(ответить)
Холланд что-то даже с Холдингом не мог справиться) Холдинг еще тот привозила
(ответить)
Челси
сьогодні о 1:23
Мойзес Кайседо выпустил официальное заявление, где попросил "Брайтон" отпустить его.
"Буду гордиться, если принесу "Брайтону" рекордную сумму трансфера, которую они смогут инвестировать в состав, что поможет им продолжать добиваться успеха".
"Надеюсь, фанаты поймут, почему я хочу воспользоваться этой невероятной возможностью".
Чупси или арс!?
(ответить)
Нехило сегодня фартануло сити, судьи свтстели в их пользу
(ответить)
Канониры чемпионы! Пенсы - лузеры
(ответить)
Показать что с локонгой пиздец а не атака
Потренькаться перед очной встречей
Артета норм использовал сито а те рады вылететь чуть позже.
(ответить)
я посмотрел нарезочки с гюсто и могу сказать уверенно: гюсто вые6ет вротебаную ггшню.
скриньте
(ответить)
Наконец то пидорасов отодрали.
(ответить)
Артурик - сказочный долбаеб. Нафантазировал себе, что всех собирает. А на деле только его и ебут в сухую)
(ответить)
не неси хуиню если не посмотрел матч
(ответить)
Хотел бы выиграть Артета, он не за что бы не заменил Парти на Локонгу и Холдинга точно бы не выпускал
(ответить)
гюсто наш.
Я пока не знаю зачем, но могу сказать что это знак свыше.
Почему вы спросите меня? вот почему!
http://fapl.ru/users/gusto
(ответить)
не за горами потеря арсенолем первого места в апл и позорный вылет из еврокубков, как они и любят
(ответить)
да уж, что и говорить, истинный император АКЕ выебал ггшню.
КОРОЛИ легко и не принужденно вые6али в роте6анных ггшек.
Арсеноль закончился так и не начавшись.
ЗЫ троссард это какули, выход мартинелли это лишь подтвердил. Разница огромная
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Обе команды не показали свою лучшую игру, игра +/- равная. Кстати, во время аутов и угловых с правого фланга было отчетливо слышно фанатов, которые кричат: "Аригато Томиясу", "Вперед Букайо", "lexa-arsenal - долбоеб". Кстати по атмосфере как будто дома играли, даже при 0-1 фанатов Арсенала было слышно лучше!)))
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С нормальным составом на изи выиграем, не такой уж и страшный сити
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