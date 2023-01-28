"Сити" выбил "Арсенал" из Кубка Англии

Гол Натана Аке позволил "Манчестер Сити" одержать победу 1:0 над "Арсеналом" и выйти в 5-й раунд Кубка Англии.

В первом тайме матча на "Этихад" мяч лучше держался у хозяев, однако гости выглядели опаснее. Лучший момент у "канониров" на 21-й минуте имел Леандро Троссард, пробивая с острого угла из пределов штрафной, однако Штефан Ортега свою команду выручил.



Удары "горожан" были преимущественно неточными, включая опаснейшую попытку Кевина Де Брюйне закрутить мяч в дальний угол ворот.



Команды очень бодро начали второй тайм. Затем темп стал затухать, а на 64-й минуте случился гол. Хулиан Альварес с дистанции пробил в штангу, но мяч на левом краю штрафной подхватил Грилиш. Джек принялся топтаться на месте, после чего сделал короткий пас на Натака Аке, а тот закатил снаряд в дальний нижний угол ворот — 1:0.



Попытки "Арсенала" отыграться оказались довольно робкими. Пару пар "канониры" напрягли Ортегу, но осязаемого штурма устроить не смогли.



Возможно, так будет лучше для обеих команд. "Арсенал" сосредоточится на борьбе за титул Премьер-Лиги, а "Сити" сохранил возможность поживиться трофеем.



"Манчестер Сити" — "Арсенал" — 1:0 (0:0)



Гол: Аке 64.



"Манчестер Сити": Ортега, Льюис (Уолкер 58), Стоунс (Лапорт 45), Аканджи, Аке, Родри, Де Брюйне (Силва 75), Гюндоган, Махрез (Альварес 58), Грилиш, Холанд.



"Арсенал": Тернер, Томиясу, Холдинг (Салиба 45), Габриэль, Тирни (Зинченко 66), Виейра, Партей (Локонга 45), Джака, Сака (Эдегор 74), Нкетиа, Троссард (Мартинелли 66).



Предупреждения: Гюндоган — Холдинг, Зинченко.