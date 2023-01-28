"Челси" согласовал покупку Мало Гюсто

"Челси" согласовал приобретение правого защитника "Лиона" Мало Гюсто.

Лишь в минувший четверг президент "Лиона" Жан-Мишель Оляс объявил в твиттере, что Гюсто не покинет клуб в январе.



Свое слово Оляс сдержал. "Лион продает Мало в "Челси", но сразу же берет 19-летнего француза в аренду до конца сезона 2023/23.



Как сообщает Sky Sports, Гюсто обойдется "синим" в 26.3 млн. фунтов плюс бонусы. Со следующего сезона Мало будет конкурировать за игровые минуты с Рисом Джеймсом.



В идеале "Челси" предпочел бы получить Гюсто уже сейчас, однако хорошая вещь в том, что "синие", сработав на опережение, избежали конкуренции с другими заинтересованными клубами и обеспечили себе перспективного игрока за разумные деньги.