"Челси" согласовал покупку Мало Гюсто

Мало Гюсто "Челси" согласовал приобретение правого защитника "Лиона" Мало Гюсто.

Лишь в минувший четверг президент "Лиона" Жан-Мишель Оляс объявил в твиттере, что Гюсто не покинет клуб в январе.

Свое слово Оляс сдержал. "Лион продает Мало в "Челси", но сразу же берет 19-летнего француза в аренду до конца сезона 2023/23.

Как сообщает Sky Sports, Гюсто обойдется "синим" в 26.3 млн. фунтов плюс бонусы. Со следующего сезона Мало будет конкурировать за игровые минуты с Рисом Джеймсом.

В идеале "Челси" предпочел бы получить Гюсто уже сейчас, однако хорошая вещь в том, что "синие", сработав на опережение, избежали конкуренции с другими заинтересованными клубами и обеспечили себе перспективного игрока за разумные деньги.


Метки Гюсто, Лион, Челси

Автор mihajlo   

Дата 28.01.2023 00:05

Количество просмотров Просмотров: 153



Поиск: