Артета: "Я не мини-Пеп"
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета заявил, что не нужно считать его копией Хосепа Гвардиолы из "Манчестер Сити".
Впервые Артета пересекся с Гвардиолой, еще будучи юниором академии "Барселоны". Хосеп тогда уже был звездным игроком первой команды.
Также Артета на протяжении более трех лет ассистировал Гвардиоле в "Сити". Микель не отрицает влияния своего соотечественника, но считает себя вполне самостоятельным специалистом.
"Мы очень разные как люди, и мы очень разные как тренеры".
"Наверное, именно поэтому мы так хорошо понимаем друг друга и имеем отношения, которые имеем. Это было со мной, и когда я был игроком, потому что мы выступали на одной позиции".
"Я никогда не пытался копировать что-либо, потому что этот клуб заслуживает гораздо большего, да и это бы не сработало. Каждая личность и каждый человек сам определяет, каким тренером он является, и я думаю, мы очень разные".
"Я испытываю благодарность, потому что он вдохновлял меня как игрока. Он вдохновил меня и дал возможность стать тренером".
"Я понимаю точку зрения людей, потому что у меня, наверное, не было бы такой карьеры в качестве игрока или такого понимания игры, если бы не время вместе с ним "Барселоне". Я бы не сидел здесь и не обладал бы такой любовью к игре, если бы он не пересек мою жизнь и не дал бы мне возможности, которые дал", — цитирует Артету Daily Mail.
27.01.2023 23:00
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