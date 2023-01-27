Артета: "Я не мини-Пеп"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета заявил, что не нужно считать его копией Хосепа Гвардиолы из "Манчестер Сити".

Впервые Артета пересекся с Гвардиолой, еще будучи юниором академии "Барселоны". Хосеп тогда уже был звездным игроком первой команды.



Также Артета на протяжении более трех лет ассистировал Гвардиоле в "Сити". Микель не отрицает влияния своего соотечественника, но считает себя вполне самостоятельным специалистом.



"Мы очень разные как люди, и мы очень разные как тренеры".



"Наверное, именно поэтому мы так хорошо понимаем друг друга и имеем отношения, которые имеем. Это было со мной, и когда я был игроком, потому что мы выступали на одной позиции".



"Я никогда не пытался копировать что-либо, потому что этот клуб заслуживает гораздо большего, да и это бы не сработало. Каждая личность и каждый человек сам определяет, каким тренером он является, и я думаю, мы очень разные".



"Я испытываю благодарность, потому что он вдохновлял меня как игрока. Он вдохновил меня и дал возможность стать тренером".



"Я понимаю точку зрения людей, потому что у меня, наверное, не было бы такой карьеры в качестве игрока или такого понимания игры, если бы не время вместе с ним "Барселоне". Я бы не сидел здесь и не обладал бы такой любовью к игре, если бы он не пересек мою жизнь и не дал бы мне возможности, которые дал", — цитирует Артету Daily Mail.