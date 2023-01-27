"Арсенал" согласовал новый контракт с Мартинелли

"Арсенал" согласовал со своим нападающим Габриэлем Мартинелли новый контракт на четыре с половиной года.

В этом сезоне Мартинелли утвердился ключевым игроком "Арсенала", приняв участие в 26 матчах во всех соревнованиях и забив семь голов.



Действующий контракт Габриэля истекает в конце следующего сезона, хотя "канонирам" принадлежит опция его продления на два гола.



Фактически будущее Мартинелли было защищено до 2026 года, однако The Atheltic сообщает, что сейчас клуб и игрок договорились о новой сделке, которая будет рассчитана до лета 2027.



Новый контракт станет наградой для Мартинелли за достигнутый прогресс и отразит изменившийся статус 21-летнего бразильца в команде.