"Борнмут" приобрел Семеньо

Антуан Семеньо "Борнмут" объявил о приобретении нападающего "Бристоль Сити" и сборной Ганы Антуана Семеньо.

Семеньо заключил с "Борнмутом" контракт на четыре с половиной года с опцией продления на 12 месяцев.

Sky Sports оценивает трансфер 23-летнего ганца в 10.5 млн. фунтов, из которых 9 млн. фунтов — это гарантированная сумма.

За "Бристоль Сити" Семеньо успел сыграть 152 матча, забив 21 гол и отдав 22 результативных передачи. В этой кампании Чемпионшипа Антуан отличился восемь раз.

Ранее в этом сезоне Семеньо ездил на Чемпионат Мира в Катаре, сыграв за ганскую сборную против Португалии и Уругвая.

Sky Sports добавляет, что в борьбе за Семеньо "Борнмут" опередил "Кристал Пэлас".


Метки Борнмут, Бристоль Сити, Семеньо, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 27.01.2023 21:00

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