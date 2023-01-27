"Борнмут" приобрел Семеньо
"Борнмут" объявил о приобретении нападающего "Бристоль Сити" и сборной Ганы Антуана Семеньо.
Семеньо заключил с "Борнмутом" контракт на четыре с половиной года с опцией продления на 12 месяцев.
Sky Sports оценивает трансфер 23-летнего ганца в 10.5 млн. фунтов, из которых 9 млн. фунтов — это гарантированная сумма.
За "Бристоль Сити" Семеньо успел сыграть 152 матча, забив 21 гол и отдав 22 результативных передачи. В этой кампании Чемпионшипа Антуан отличился восемь раз.
Ранее в этом сезоне Семеньо ездил на Чемпионат Мира в Катаре, сыграв за ганскую сборную против Португалии и Уругвая.
Sky Sports добавляет, что в борьбе за Семеньо "Борнмут" опередил "Кристал Пэлас".
27.01.2023 21:00
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