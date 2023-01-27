Вингер "Челси" Рахим Стерлинг был открыт к возвращению в "Ливерпуль" прошлым летом.

В июле, когда у Стерлинга оставалось только 12 месяцев по контракту, "Манчестер Сити" продал Рахима в "Челси" за 50 миллионов фунтов.



Как утверждает The Athletic, судьба Стерлинга могла сложиться по-другому, потому что Рахим помышлял о возвращении в "Ливерпуль".



Ранее в своей карьере Стерлинг провел пять лет в "Ливерпуле", где вырос в большого игрока и откуда при весьма скандальных обстоятельствах ушел в "Сити" летом 2015.



Однако главный тренер "красных" Юрген Клопп не проявил интереса к приглашению Стерлинга. ПСЖ и испанские гранды тоже не вступили в борьбу за 28-летнего англичанина, и тот практически безальтернативно отправился в "Челси".