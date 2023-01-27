Стерлинг был открыт к возвращению в "Ливерпуль"

Рахим Стерлинг Вингер "Челси" Рахим Стерлинг был открыт к возвращению в "Ливерпуль" прошлым летом.

В июле, когда у Стерлинга оставалось только 12 месяцев по контракту, "Манчестер Сити" продал Рахима в "Челси" за 50 миллионов фунтов.

Как утверждает The Athletic, судьба Стерлинга могла сложиться по-другому, потому что Рахим помышлял о возвращении в "Ливерпуль".

Ранее в своей карьере Стерлинг провел пять лет в "Ливерпуле", где вырос в большого игрока и откуда при весьма скандальных обстоятельствах ушел в "Сити" летом 2015.

Однако главный тренер "красных" Юрген Клопп не проявил интереса к приглашению Стерлинга. ПСЖ и испанские гранды тоже не вступили в борьбу за 28-летнего англичанина, и тот практически безальтернативно отправился в "Челси".


Метки Ливерпуль, Стерлинг, Челси

Автор mihajlo   

Дата 27.01.2023 20:00

Количество просмотров Просмотров: 674

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Последние комментарии:




  1. chr1s8rown 27.01.2023 20:52 # chr1s8rown
    Черный гандон как он об этом думать посмел

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  2. ian 27.01.2023 20:19 # ian
    Он же из Ливерпуля за победой в ЛЧ уходил в МС, зачем ему обратно

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