Стерлинг был открыт к возвращению в "Ливерпуль"
Вингер "Челси" Рахим Стерлинг был открыт к возвращению в "Ливерпуль" прошлым летом.
В июле, когда у Стерлинга оставалось только 12 месяцев по контракту, "Манчестер Сити" продал Рахима в "Челси" за 50 миллионов фунтов.
Как утверждает The Athletic, судьба Стерлинга могла сложиться по-другому, потому что Рахим помышлял о возвращении в "Ливерпуль".
Ранее в своей карьере Стерлинг провел пять лет в "Ливерпуле", где вырос в большого игрока и откуда при весьма скандальных обстоятельствах ушел в "Сити" летом 2015.
Однако главный тренер "красных" Юрген Клопп не проявил интереса к приглашению Стерлинга. ПСЖ и испанские гранды тоже не вступили в борьбу за 28-летнего англичанина, и тот практически безальтернативно отправился в "Челси".
27.01.2023 20:00
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Черный гандон как он об этом думать посмел
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Он же из Ливерпуля за победой в ЛЧ уходил в МС, зачем ему обратно
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