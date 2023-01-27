"Ньюкасл" согласовал стоимость Гордона в размере 45 млн. фунтов

Энтони Гордон "Эвертон" принял предложение "Ньюкасла" о покупке нападающего Энтони Гордона.

Напомним, в начале этой недели Гордон отказался тренироваться с "Эвертоном" и потребовал отпустить его в "Ньюкасл".

Столь решительный настрой Гордона заставил "Эвертон" пойти на уступки. Как сообщает Sky Sports, в итоге "ириски" согласились отпустить Энтони в "Ньюкасл" за 40 миллионов фунтов плюс 5 млн. фунтов в виде бонусов.

Таким образом, теперь 21-летний англичанин направляется на северо-восток страны, чтобы пройти медобследование и обсудить условия личного контракта.

Главный тренер "Ньюкасла" Эдди Хау рассматривает Гордона как универсального игрока, способного действовать на нескольких позициях в передней линии. Энтони должен помочь "сорокам" в борьбе за путевку в Лигу Чемпионов во второй половине сезона.

Добавим, прошлым летом Гордон был одной из ведущих трансферных целей бывшего главного тренера "Челси" Томаса Тухеля, и "синие" были готовы заплатить 60 млн. фунтов за Энтони, но "ириски" заблокировали сделку.


Метки Гордон, Ньюкасл, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 27.01.2023 19:00

Количество просмотров Просмотров: 241

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. farot 27.01.2023 19:06 # farot
    ну и рожа. Будто лет 40

    (ответить)

  2. kagawa 27.01.2023 19:03 # kagawa
    Вот это трэш, илитный брит жертва инцеста

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: