"Ньюкасл" согласовал стоимость Гордона в размере 45 млн. фунтов

"Эвертон" принял предложение "Ньюкасла" о покупке нападающего Энтони Гордона.

Напомним, в начале этой недели Гордон отказался тренироваться с "Эвертоном" и потребовал отпустить его в "Ньюкасл".



Столь решительный настрой Гордона заставил "Эвертон" пойти на уступки. Как сообщает Sky Sports, в итоге "ириски" согласились отпустить Энтони в "Ньюкасл" за 40 миллионов фунтов плюс 5 млн. фунтов в виде бонусов.



Таким образом, теперь 21-летний англичанин направляется на северо-восток страны, чтобы пройти медобследование и обсудить условия личного контракта.



Главный тренер "Ньюкасла" Эдди Хау рассматривает Гордона как универсального игрока, способного действовать на нескольких позициях в передней линии. Энтони должен помочь "сорокам" в борьбе за путевку в Лигу Чемпионов во второй половине сезона.



Добавим, прошлым летом Гордон был одной из ведущих трансферных целей бывшего главного тренера "Челси" Томаса Тухеля, и "синие" были готовы заплатить 60 млн. фунтов за Энтони, но "ириски" заблокировали сделку.