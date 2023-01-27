"Брайтон" отклонил предложение "Арсенала" по Кайседо

"Брайтон" ответил отказом на предложение "Арсенала" в 60 миллионов фунтов о покупке полузащитника Мойсеса Кайседо.

Ранее днем трансферный гуру Фабрицио Романа сообщил, что "Арсенал" предпринял попытку заполучить Кайседо после того, как это не удалось "Челси".



BBC подтверждает эту информацию, но в то же время ожидает, что "канониры" вернутся с еще одним предложением по 21-летнему эквадорцу.



"Я поговорил с ним как отец, не как тренер. Надеюсь, он останется с нами до конца сезона, потому что это лучшее решение для него и для нас, как мне кажется", — сообщил затем на пресс-конференции главный тренер "чаек" Роберто Де Дзерби.